Parkowanie na zakazie postoju - 100 zł

Parkowanie na chodniku - 100 zł

Zatrzymanie przy lewej krawędzi jezdni - 100 zł

Postój na pasie między jezdniami - 100 zł

Parkowanie na drodze rowerowej lub w śluzie rowerowej - 100 zł

Zatrzymanie w odległości poniżej 15 m od przystanku (lub na całej długości zatoki) - 100 zł

Zatrzymanie w odległości poniżej 15 m od krańców wysepki (jeżeli obok tylko jeden pas) - 100 zł

Zatrzymanie w odległości poniżej 10 m od znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania - 100 zł

Zatrzymanie wzdłuż linii ciągłej, zmuszając innych do jej najechania - 100 zł

Zatrzymanie obok linii przerywanej lub ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni - 100 zł

Brak zatrzymania równolegle do krawędzi jezdni - 100 zł

Zakaz postoju: blokowanie innego auta, strefa zamieszkania poza miejscami wyznaczonymi, przed i za przejazdem kolejowym - 100 zł

Zatrzymanie w miejscu utrudniającym ruch lub ograniczającym widoczność pojazdu - 100-300 zł

Zatrzymanie na przejściu dla pieszych, przejeździe rowerowym lub w odległości poniżej 10 m od nich (także 10 m za przejściem/przejazdem na drodze dwukierunkowej) - 100-300 zł

Brak zatrzymania poza jezdnią podczas postoju poza obszarem zabudowanym (nie dotyczy pojazdu zaprzęgowego) - 150-300 zł

Zatrzymanie w tunelu, na moście lub wiadukcie - 200 zł

Zakaz postoju pojazdów powyżej 16 t DMC lub długości powyżej 12 m w obszarze zabudowanym - 200-300 zł

Zatrzymanie na przejeździe tramwajowym, kolejowym lub w odległości do 10 m od skrzyżowania - 300 zł