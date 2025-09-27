Nie wszędzie wolno się zatrzymać. Policja wystawia tysiące mandatów rocznie
Spis treści:
- Zakaz zatrzymywania - gdzie nie wolno stanąć?
- Gdzie obowiązuje zakaz zatrzymywania pojazdu?
- Zakaz postoju - co mówi prawo?
- Mandaty za złamanie zakazu zatrzymywania i postoju
Zakaz zatrzymywania - gdzie nie wolno stanąć?
Polskie przepisy rozróżniają dwa ograniczenia: zakaz zatrzymywania się i zakaz postoju. To nie są pojęcia tożsame. Brak wolnych miejsc nie zwalnia kierowcy z przestrzegania przepisów. Szczególną uwagę należy zwracać na cztery znaki drogowe:
- B-35 - zakaz postoju
Okrągły znak z jedną czerwoną linią na niebieskim tle. Oznacza, że nie można zatrzymać pojazdu na dłużej niż minutę. Czasem pod znakiem widnieją tabliczki doprecyzowujące, np. "ponad 3 minuty" albo określające godziny obowiązywania zakazu.
- B-36 - zakaz zatrzymywania się
Dwie czerwone linie krzyżujące się na niebieskim tle. Zakaz jest całkowity - nie wolno stanąć w tym miejscu nawet na chwilę, np. żeby wysadzić pasażera.
- B-37 - zakaz postoju w dni nieparzyste
Biała pionowa kreska na niebieskim tle przekreślona czerwoną linią. Najczęściej stosowany w miastach, aby umożliwić przejazd służbom albo odśnieżanie.
- B-38 - zakaz postoju w dni parzyste
Dwie białe pionowe kreski na niebieskim tle przekreślone czerwoną linią. Działa tak samo jak B-37, tylko dotyczy dni parzystych.
Pod tymi znakami mogą się znajdować dodatkowe tabliczki - np. wskazujące, że zakaz obowiązuje tylko po jednej stronie znaku, tylko w określonych godzinach albo że w razie złamania przepisu pojazd zostanie odholowany.
Gdzie obowiązuje zakaz zatrzymywania pojazdu?
Zatrzymanie pojazdu jest całkowicie zakazane w miejscach wskazanych w kodeksie drogowym. Należą do nich:
- przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerów oraz do 10 m przed nimi,
- skrzyżowania i odcinki do 10 m przed skrzyżowaniem,
- przejazdy kolejowe i tramwajowe oraz odległość do 10 m od nich,
- tunele, mosty i wiadukty,
- jezdnia wzdłuż linii ciągłej, jeśli inni kierowcy musieliby ją najechać,
- pas rozdzielający jezdnie,
- odległość mniejsza niż 15 m od przystanku,
- drogi i chodniki przeznaczone wyłącznie dla pieszych lub rowerzystów,
- autostrady i drogi ekspresowe poza miejscami wyznaczonymi.
Zakaz postoju - co mówi prawo?
Zakaz postoju obejmuje sytuacje, gdy samochód zostaje unieruchomiony na dłużej. Postój jest zabroniony m.in.:
- w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd z bramy, garażu czy parkingu,
- w sposób blokujący inny prawidłowo zaparkowany pojazd,
- w strefie zamieszkania poza miejscami do tego wyznaczonymi,
- przed i za przejazdem kolejowym - na odcinku od przejazdu do słupka drogowego z jedną kreską.
Mandaty za złamanie zakazu zatrzymywania i postoju
Stawki mandatów są jasno określone:
- Parkowanie na zakazie postoju - 100 zł
- Parkowanie na chodniku - 100 zł
- Zatrzymanie przy lewej krawędzi jezdni - 100 zł
- Postój na pasie między jezdniami - 100 zł
- Parkowanie na drodze rowerowej lub w śluzie rowerowej - 100 zł
- Zatrzymanie w odległości poniżej 15 m od przystanku (lub na całej długości zatoki) - 100 zł
- Zatrzymanie w odległości poniżej 15 m od krańców wysepki (jeżeli obok tylko jeden pas) - 100 zł
- Zatrzymanie w odległości poniżej 10 m od znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania - 100 zł
- Zatrzymanie wzdłuż linii ciągłej, zmuszając innych do jej najechania - 100 zł
- Zatrzymanie obok linii przerywanej lub ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni - 100 zł
- Brak zatrzymania równolegle do krawędzi jezdni - 100 zł
- Zakaz postoju: blokowanie innego auta, strefa zamieszkania poza miejscami wyznaczonymi, przed i za przejazdem kolejowym - 100 zł
- Zatrzymanie w miejscu utrudniającym ruch lub ograniczającym widoczność pojazdu - 100-300 zł
- Zatrzymanie na przejściu dla pieszych, przejeździe rowerowym lub w odległości poniżej 10 m od nich (także 10 m za przejściem/przejazdem na drodze dwukierunkowej) - 100-300 zł
- Brak zatrzymania poza jezdnią podczas postoju poza obszarem zabudowanym (nie dotyczy pojazdu zaprzęgowego) - 150-300 zł
- Zatrzymanie w tunelu, na moście lub wiadukcie - 200 zł
- Zakaz postoju pojazdów powyżej 16 t DMC lub długości powyżej 12 m w obszarze zabudowanym - 200-300 zł
- Zatrzymanie na przejeździe tramwajowym, kolejowym lub w odległości do 10 m od skrzyżowania - 300 zł
- Posługiwanie się kartą parkingową osoby niepełnosprawnej przez nieuprawnionego kierowcę i zajęcie miejsca dla osób z niepełnosprawnością - 1200 zł
Według policyjnych danych, wykroczenia związane z nieprawidłowym zatrzymaniem i postojem stanowią jedną z najczęściej odnotowywanych kategorii na drogach - w 2024 r. odnotowano ponad 100 tys. takich przypadków.
Zakaz zatrzymywania się i zakaz postoju różnią się od siebie, ale w obu przypadkach ich złamanie wiąże się z poważnymi konsekwencjami. Kierowca powinien znać miejsca objęte całkowitym zakazem zatrzymania, a także pamiętać, że nawet krótki postój w niewłaściwym miejscu może skończyć się wysokim mandatem. Przestrzeganie przepisów to nie tylko kwestia uniknięcia kary, ale przede wszystkim odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu.