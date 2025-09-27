Nie wszędzie wolno się zatrzymać. Policja wystawia tysiące mandatów rocznie

Paula Lazarek

Paula Lazarek

Czym różni się postój od zatrzymania?
Czym różni się postój od zatrzymania?Adam Burakowski/REPORTEREast News

Spis treści:

  1. Zakaz zatrzymywania - gdzie nie wolno stanąć?
  2. Gdzie obowiązuje zakaz zatrzymywania pojazdu?
  3. Zakaz postoju - co mówi prawo?
  4. Mandaty za złamanie zakazu zatrzymywania i postoju

Zakaz zatrzymywania - gdzie nie wolno stanąć?

Polskie przepisy rozróżniają dwa ograniczenia: zakaz zatrzymywania się i zakaz postoju. To nie są pojęcia tożsame. Brak wolnych miejsc nie zwalnia kierowcy z przestrzegania przepisów. Szczególną uwagę należy zwracać na cztery znaki drogowe:

  • B-35 - zakaz postoju

Okrągły znak z jedną czerwoną linią na niebieskim tle. Oznacza, że nie można zatrzymać pojazdu na dłużej niż minutę. Czasem pod znakiem widnieją tabliczki doprecyzowujące, np. "ponad 3 minuty" albo określające godziny obowiązywania zakazu.

  • B-36 - zakaz zatrzymywania się

Dwie czerwone linie krzyżujące się na niebieskim tle. Zakaz jest całkowity - nie wolno stanąć w tym miejscu nawet na chwilę, np. żeby wysadzić pasażera.

  • B-37 - zakaz postoju w dni nieparzyste

Biała pionowa kreska na niebieskim tle przekreślona czerwoną linią. Najczęściej stosowany w miastach, aby umożliwić przejazd służbom albo odśnieżanie.

  • B-38 - zakaz postoju w dni parzyste

Dwie białe pionowe kreski na niebieskim tle przekreślone czerwoną linią. Działa tak samo jak B-37, tylko dotyczy dni parzystych.

Pod tymi znakami mogą się znajdować dodatkowe tabliczki - np. wskazujące, że zakaz obowiązuje tylko po jednej stronie znaku, tylko w określonych godzinach albo że w razie złamania przepisu pojazd zostanie odholowany.

Na znaku B-35 lub na tabliczce poniżej pojawiają się konkretne informacje dotyczące długości postoju.
Na znaku B-35 lub na tabliczce poniżej pojawiają się konkretne informacje dotyczące długości postoju.Wojciech TRACZYK/East NewsEast News

Gdzie obowiązuje zakaz zatrzymywania pojazdu?

Zatrzymanie pojazdu jest całkowicie zakazane w miejscach wskazanych w kodeksie drogowym. Należą do nich:

  • przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerów oraz do 10 m przed nimi,
  • skrzyżowania i odcinki do 10 m przed skrzyżowaniem,
  • przejazdy kolejowe i tramwajowe oraz odległość do 10 m od nich,
  • tunele, mosty i wiadukty,
  • jezdnia wzdłuż linii ciągłej, jeśli inni kierowcy musieliby ją najechać,
  • pas rozdzielający jezdnie,
  • odległość mniejsza niż 15 m od przystanku,
  • drogi i chodniki przeznaczone wyłącznie dla pieszych lub rowerzystów,
  • autostrady i drogi ekspresowe poza miejscami wyznaczonymi.

Zakaz postoju - co mówi prawo?

Zakaz postoju obejmuje sytuacje, gdy samochód zostaje unieruchomiony na dłużej. Postój jest zabroniony m.in.:

  • w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd z bramy, garażu czy parkingu,
  • w sposób blokujący inny prawidłowo zaparkowany pojazd,
  • w strefie zamieszkania poza miejscami do tego wyznaczonymi,
  • przed i za przejazdem kolejowym - na odcinku od przejazdu do słupka drogowego z jedną kreską.

Mandaty za złamanie zakazu zatrzymywania i postoju

Stawki mandatów są jasno określone:

  • Parkowanie na zakazie postoju - 100 zł
  • Parkowanie na chodniku - 100 zł
  • Zatrzymanie przy lewej krawędzi jezdni - 100 zł
  • Postój na pasie między jezdniami - 100 zł
  • Parkowanie na drodze rowerowej lub w śluzie rowerowej - 100 zł
  • Zatrzymanie w odległości poniżej 15 m od przystanku (lub na całej długości zatoki) - 100 zł
  • Zatrzymanie w odległości poniżej 15 m od krańców wysepki (jeżeli obok tylko jeden pas) - 100 zł
  • Zatrzymanie w odległości poniżej 10 m od znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania - 100 zł
  • Zatrzymanie wzdłuż linii ciągłej, zmuszając innych do jej najechania - 100 zł
  • Zatrzymanie obok linii przerywanej lub ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni - 100 zł
  • Brak zatrzymania równolegle do krawędzi jezdni - 100 zł
  • Zakaz postoju: blokowanie innego auta, strefa zamieszkania poza miejscami wyznaczonymi, przed i za przejazdem kolejowym - 100 zł
  • Zatrzymanie w miejscu utrudniającym ruch lub ograniczającym widoczność pojazdu - 100-300 zł
  • Zatrzymanie na przejściu dla pieszych, przejeździe rowerowym lub w odległości poniżej 10 m od nich (także 10 m za przejściem/przejazdem na drodze dwukierunkowej) - 100-300 zł
  • Brak zatrzymania poza jezdnią podczas postoju poza obszarem zabudowanym (nie dotyczy pojazdu zaprzęgowego) - 150-300 zł
  • Zatrzymanie w tunelu, na moście lub wiadukcie - 200 zł
  • Zakaz postoju pojazdów powyżej 16 t DMC lub długości powyżej 12 m w obszarze zabudowanym - 200-300 zł
  • Zatrzymanie na przejeździe tramwajowym, kolejowym lub w odległości do 10 m od skrzyżowania - 300 zł
  • Posługiwanie się kartą parkingową osoby niepełnosprawnej przez nieuprawnionego kierowcę i zajęcie miejsca dla osób z niepełnosprawnością - 1200 zł

Według policyjnych danych, wykroczenia związane z nieprawidłowym zatrzymaniem i postojem stanowią jedną z najczęściej odnotowywanych kategorii na drogach - w 2024 r. odnotowano ponad 100 tys. takich przypadków.

Zobacz również:

Parkowanie zbyt blisko skrzyżowania jest zabronione
Przepisy drogowe

Kierowcy parkują przed przejściami, a auta znikają. Kluczowa jest jedna zasada

Szymon Piaskowski
Szymon Piaskowski

Zakaz zatrzymywania się i zakaz postoju różnią się od siebie, ale w obu przypadkach ich złamanie wiąże się z poważnymi konsekwencjami. Kierowca powinien znać miejsca objęte całkowitym zakazem zatrzymania, a także pamiętać, że nawet krótki postój w niewłaściwym miejscu może skończyć się wysokim mandatem. Przestrzeganie przepisów to nie tylko kwestia uniknięcia kary, ale przede wszystkim odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu.

Mercedes GLC 400 4MATIC na prąd. Najważniejszy SUV marki w elektrycznej wersjiINTERIA.PL

Najnowsze