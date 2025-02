Kierowcy parkują przed przejściami, a auta znikają. Kluczowa jest jedna zasada

Podstawowy tylko 100 zł i jeden punkt karny, ale w przypadku parkowania przy przejściach dla pieszych funkcjonariusze mogą wystawić wyższy, do 300 zł. Jest to związane z tym, że takie zachowanie jednoznacznie utrudnia ruch pieszych oraz zagraża ich bezpieczeństwu. Często poza samym mandatem pojazd jest też odholowywany na parking policyjny - a w tym wypadku mowa już o kilkukrotnie wyższych kosztach.

Stawki za odholowanie właśnie wzrosły, podobnie zresztą jak co roku, kiedy koszt takiej “usługi” jest waloryzowany. W przypadku pojazdów o masie całkowitej do 3,5 tony maksymalny koszt samego odholowania wynosi obecnie 716 złotych. Do tej kwoty należy doliczyć opłatę za przechowywanie pojazdu na parkingu policyjnym, która może sięgać 62 złotych za każdą rozpoczętą dobę. Oznacza to, że kilkudniowe przechowywanie odholowanego pojazdu może generować koszty przekraczające nawet tysiąc złotych.