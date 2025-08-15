W skrócie Warszawa planuje zakup 120 nowych przegubowych autobusów wyposażonych w silniki Diesla i panele słoneczne.

Nowe autobusy będą fabrycznie przystosowane do przewozu noszy i leżanek, co pozwoli na ewakuację osób leżących.

Pojazdy mają mieć specjalne systemy mocowania oraz rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo i komfort pasażerów, a także być gotowe do działania w trudnych sytuacjach.

Warszawa ogłosiła przetarg na zakup 120 autobusów przegubowych. Specyfikacja nie tylko wyklucza pojazdy elektryczne, ale wymaga, by były przystosowane do przewożenia noszy.

Przetarg został podzielony na dwie części, po 60 autobusów. W obu wymagania są takie same. Autobusy mają mieć 18 metrów długości, a więc chodzi o pojazdy przegubowe. Ponadto mają być niskopodłogowe, wyposażone w klimatyzację, system informacji pasażerskiej, wyznaczone miejsca dla wózków, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych i blokady alkoholowe dla kierowców.

Autobusy do wożenia rannych

Jak podkreślają władze miejskie, mają to być autobusy na trudne czasy, dlatego też szczególne są stawiane im wymagania. Autobusy mają być wyposażone w panele fotowoltaiczne umieszczone na dachu, włączone w instalację elektryczną autobusu, służące do ograniczenia zużycia energii przez pojazd, a także w przetwornicę napięcia.

W razie potrzeby - np. wystąpienia klęski żywiołowej - można będzie nimi ewakuować i przewozić ludzi, także w pozycji leżącej na noszach lub leżankach (w każdym autobusie czterech). Dlatego będą wyposażone w systemy ich mocowania. Sama adaptacja do przewozu noszy ma być możliwa bez użycia specjalnych narzędzi.

Z tego samego powodu autobusy nie będą elektryczne, ale napędzane starym, dobrym silnikiem Diesla. W razie konfliktu zbrojnego czy klęski żywiołowej to właśnie prąd będzie medium, które zostanie wyłączone jako pierwsze.

Nowe autobusy trafią do Warszawy w ramach budowania powszechnego systemu ochrony ludności i obrony cywilnej.

Pierwsze nowe autobusy trafią do Warszawy za ponad rok

Producenci mogą składać oferty dotyczące całości zamówienia lub tylko jednej jego części. Dodatkowo, do każdej części przetargu możliwe jest zamówienie uzupełniające - na dodatkowe 100 autobusów (po 50 sztuk w każdej części).

Termin składania oferty to 16 września, a nowe przegubowce mają trafić do Warszawy w okresie od października do grudnia 2026 roku.

