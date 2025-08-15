W skrócie Kolumny wojskowe można wyprzedzać tylko przestrzegając ściśle określonych zasad, które zależą od rodzaju kolumny i ewentualnej eskorty.

Niewłaściwe wyprzedzanie może skutkować mandatem i stworzeniem zagrożenia, szczególnie w przypadku kolumn uprzywilejowanych pilotowanych przez policję.

Udostępnianie zdjęć lub informacji o ruchu kolumn wojskowych w mediach społecznościowych jest niezalecane ze względów bezpieczeństwa.

Co to jest kolumna wojskowa?

Nie każda grupa pojazdów armii to formalna kolumna wojskowa. Zgodnie z przepisami, kolumnę tworzą pojazdy spełniające określone wymagania: pierwszy pojazd oznaczony jest tablicą pomarańczową i niebieską chorągiewką po stronie kierowcy, ostatni pojazd posiada tablicę pomarańczową i zieloną chorągiewkę. Pojazdy mogą używać świateł ostrzegawczych. W jednej kolumnie porusza się maksymalnie 20 pojazdów, a odległość między kolumnami musi wynosić co najmniej 0,5 km.

Zasadniczo kolumny wojskowe nie mają statusu uprzywilejowanego i obowiązują je ogólne przepisy ruchu drogowego. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy kolumnę pilotuje policja lub kierowanie przejmuje żandarmeria wojskowa - wtedy staje się kolumną uprzywilejowaną i w terenie zabudowanym nie wolno jej wyprzedzać.

Wyprzedzanie kolumny wojskowej - przepisy

Wyprzedzanie zależy od typu kolumny:

Pojedyncze pojazdy wojskowe: można je wyprzedzać jak standardowe samochody, w miejscach dozwolonych i z zachowaniem prędkości.

Formalna kolumna wojskowa: wyprzedzanie jest możliwe wyłącznie w całości - nie wolno wjeżdżać między pojazdy. Wymaga to odpowiednio długiego odcinka drogi wolnego od ruchu.

Kolumna uprzywilejowana (z eskortą policji): wyprzedzanie dopuszczalne jest tylko poza terenem zabudowanym i w miejscach wyznaczonych. W terenie zabudowanym należy bezwzględnie ustąpić pierwszeństwa. Ignorowanie zakazu może skutkować mandatem lub współodpowiedzialnością w razie kolizji.

Czy można robić zdjęcia kolumnie wojskowej?

Publikowanie zdjęć czy informacji o przemieszczających się pojazdach wojskowych w mediach społecznościowych może być niebezpieczne. Nawet rutynowe ćwiczenia czy przemieszczania mogą mieć znaczenie dla bezpieczeństwa operacji wojskowych. Kierowcy powinni powstrzymać się od udostępniania materiałów, aby nie zakłócać działań wojska i nie narażać się na konsekwencje prawne lub operacyjne.

Kierowcy muszą zachować ostrożność wobec wojska na drogach. Wyprzedzanie kolumn wojskowych wymaga znajomości zasad i rodzaju kolumny. W przypadku kolumn uprzywilejowanych obowiązuje zakaz wyprzedzania w terenie zabudowanym. Przestrzeganie przepisów chroni kierowcę, uczestników ruchu i zapewnia bezpieczeństwo operacji wojskowych.

