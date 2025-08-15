Uwaga na wojsko na drogach. Czy można wyprzedzić wojskową kolumnę?
Nie każdy kierowca wie, jak się zachować, gdy na drodze pojawi się wojskowa kolumna. Tym bardziej może nie zdawać sobie sprawy, że przepisy i zasady wyprzedzania zależą od rodzaju kolumny i jej eskorty.
W skrócie
- Kolumny wojskowe można wyprzedzać tylko przestrzegając ściśle określonych zasad, które zależą od rodzaju kolumny i ewentualnej eskorty.
- Niewłaściwe wyprzedzanie może skutkować mandatem i stworzeniem zagrożenia, szczególnie w przypadku kolumn uprzywilejowanych pilotowanych przez policję.
- Udostępnianie zdjęć lub informacji o ruchu kolumn wojskowych w mediach społecznościowych jest niezalecane ze względów bezpieczeństwa.
Co to jest kolumna wojskowa?
Nie każda grupa pojazdów armii to formalna kolumna wojskowa. Zgodnie z przepisami, kolumnę tworzą pojazdy spełniające określone wymagania: pierwszy pojazd oznaczony jest tablicą pomarańczową i niebieską chorągiewką po stronie kierowcy, ostatni pojazd posiada tablicę pomarańczową i zieloną chorągiewkę. Pojazdy mogą używać świateł ostrzegawczych. W jednej kolumnie porusza się maksymalnie 20 pojazdów, a odległość między kolumnami musi wynosić co najmniej 0,5 km.
Zasadniczo kolumny wojskowe nie mają statusu uprzywilejowanego i obowiązują je ogólne przepisy ruchu drogowego. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy kolumnę pilotuje policja lub kierowanie przejmuje żandarmeria wojskowa - wtedy staje się kolumną uprzywilejowaną i w terenie zabudowanym nie wolno jej wyprzedzać.
Wyprzedzanie kolumny wojskowej - przepisy
Wyprzedzanie zależy od typu kolumny:
- Pojedyncze pojazdy wojskowe: można je wyprzedzać jak standardowe samochody, w miejscach dozwolonych i z zachowaniem prędkości.
- Formalna kolumna wojskowa: wyprzedzanie jest możliwe wyłącznie w całości - nie wolno wjeżdżać między pojazdy. Wymaga to odpowiednio długiego odcinka drogi wolnego od ruchu.
- Kolumna uprzywilejowana (z eskortą policji): wyprzedzanie dopuszczalne jest tylko poza terenem zabudowanym i w miejscach wyznaczonych. W terenie zabudowanym należy bezwzględnie ustąpić pierwszeństwa. Ignorowanie zakazu może skutkować mandatem lub współodpowiedzialnością w razie kolizji.
Czy można robić zdjęcia kolumnie wojskowej?
Publikowanie zdjęć czy informacji o przemieszczających się pojazdach wojskowych w mediach społecznościowych może być niebezpieczne. Nawet rutynowe ćwiczenia czy przemieszczania mogą mieć znaczenie dla bezpieczeństwa operacji wojskowych. Kierowcy powinni powstrzymać się od udostępniania materiałów, aby nie zakłócać działań wojska i nie narażać się na konsekwencje prawne lub operacyjne.
Kierowcy muszą zachować ostrożność wobec wojska na drogach. Wyprzedzanie kolumn wojskowych wymaga znajomości zasad i rodzaju kolumny. W przypadku kolumn uprzywilejowanych obowiązuje zakaz wyprzedzania w terenie zabudowanym. Przestrzeganie przepisów chroni kierowcę, uczestników ruchu i zapewnia bezpieczeństwo operacji wojskowych.