W skrócie W sierpniu Polacy kupili mniej nowych samochodów niż w lipcu, ale więcej niż w sierpniu rok wcześniej.

Rekordowy udział w rynku zdobyli producenci z Chin oraz samochody elektryczne.

Toyota pozostała liderem sprzedaży w Polsce, mimo lekkiego spadku, a firmy nadal kupują większość aut.

Jak podaje Samar, powołując się na dane Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w sierpniu 2025 roku zarejestrowano w Polsce 47 299 samochodów osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5t, czyli o 12,97 proc. (+5 431 szt.) więcej niż rok wcześniej oraz o 15,3 proc. (-8 545 szt.) mniej niż w lipcu 2025 roku.

Natomiast biorąc pod uwagę okres styczeń - sierpień, w 2025 roku sprzedaż wyniosła 421 495 samochodów, co jest wynikiem o 5,47 proc. wyższym (+21 864 szt.) niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Firmy kupują siedem na dziesięć nowych aut w Polsce

Wciąż zdecydowaną większość samochodów kupują w Polsce firmy. W sierpniu odpowiadały one za niemal 70 proc. rynku. Innymi słowy tylko trzy z dziesięciu nowych samochodów wyjeżdżających z salonu trafiło w prywatne ręce. W rzeczywistości ten odsetek jest jeszcze niższy bo osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, a także spółki cywilne w CEPiK-u są traktowani jak nabywcy prywatni.

Toyota z mniejszą sprzedażą, ale wciąż niezagrożonym liderem

Jedenaście z pierwszych piętnastu marek klasyfikowanych na liście rankingowej zanotowało wzrost liczby samochodów zarejestrowanych w 2025 roku w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Liderem wzrostu okazało się MG, (+119,49 proc.) Największy spadek zanotowała Toyota - o 9,33 proc.

Mimo tego japoński koncern utrzymał pozycję lidera sprzedaży. Do końca sierpnia z salonów Toyoty wyjechało 60 436 samochodów, dzięki czemu udział marki w rynku wyniósł niemal 16 proc.

Na pozycji wicelidera znalazła się Skoda, która sprzedała 39 499 szt., o 3,11 proc. więcej niż w takim samym okresie 2024 roku. Udział Skody w rynku wynosi 10,45 proc. Podium uzupełnił Volkswagen, z którego salonów do końca sierpnia wyjechały 27 173 samochody, o 16,54 proc. więcej niż przed rokiem. Udział marki w polskim rynku wynosi obecnie 7,19 proc.

Pełne zestawienie czołowej "dziesiątki" marek kupowanych w Polsce wygląda następująco.

Toyota - 60 436 szt. Skoda - 39 499 szt. Volkswagen - 27 173 szt. Kia - 20 833 szt. Hyundai - 20 007 szt. BMW - 19 959 szt. Audi - 18 753 szt. Mercedes - 18 685 szt. Dacia - 14 029 szt. Renault - 13 460 szt.

Chińczycy trzymają się mocno. A nawet rosną w siłę

Jak zauważyli eksperci Samaru, sierpień przyniósł kolejny rekordowy wzrost udziału w rynku producentów z Chin, który wynosi już 8,9 proc. Łącznie, po 8 miesiącach bieżącego roku, udział marek chińskich producentów osiągnął 6,5 proc.

Udział samochodów elektrycznych w rynku również był w sierpniu rekordowy i wyniósł 7,8 proc. Warto odnotować, że udział producentów z Chin w segmencie samochodów na prąd sięgnął 20,0 proc., a marką numer jeden zostało BYD.

