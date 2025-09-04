Wypadki na przejazdach kolejowych - bilans wakacji 2025

Według danych PKP Polskie Linie Kolejowe, w lipcu i sierpniu doszło do 42 wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. W ich wyniku zginęło 12 osób, a 8 zostało rannych. To najgorszy wynik od 2018 roku.

W porównaniu z wakacjami 2024 roku, sytuacja wyraźnie się pogorszyła. Wtedy zanotowano 29 zdarzeń, w których rannych zostało 7 osób, a 6 zginęło. Tegoroczne statystyki oznaczają wzrost liczby wypadków o blisko 45 proc. oraz dwukrotny wzrost liczby ofiar śmiertelnych.

Wypadki na przejazdach kolejowych – bilans wakacji 2025 Andrzej Zbraniecki/East News East News

Błędy kierowców główną przyczyną tragedii

Eksperci wskazują, że winę za zdecydowaną większość zdarzeń ponoszą kierowcy. Najczęściej dochodziło do ignorowania znaku STOP i sygnałów świetlnych.

Kierowcy muszą w końcu zrozumieć, że to ich błędne decyzje na drodze są główną przyczyną wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych - podkreśla Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP PLK.

Konsekwencje takich wypadków to nie tylko ofiary w ludziach, ale także poważne straty materialne. W te wakacje wypadki na przejazdach spowodowały opóźnienie 1007 pociągów na 19850 minut. To ponad 330 godzin opóźnień w skali całego kraju. Uszkodzone zostają również elementy infrastruktury kolejowej oraz pojazdy, a koszty napraw i strat finansowych obciążają sprawców.

Bezpieczeństwo na przejazdach - działania prewencyjne

PKP PLK przypomina, że wypadkom można zapobiec, jeśli kierowcy przestrzegają zasad. Od 20 lat prowadzona jest kampania Bezpieczny Przejazd, której celem jest edukacja i zwiększanie świadomości uczestników ruchu.

W te wakacje ambasadorzy bezpieczeństwa przeprowadzili 795 akcji informacyjnych na przejazdach, rozdali ponad 44 tys. ulotek i materiałów edukacyjnych, wzięli udział w 54 piknikach oraz przeprowadzili 122 prelekcje w szkołach i na koloniach. W spotkaniach uczestniczyło ponad 5,4 tys. dzieci i młodzieży.

- Nie ma wakacji od bezpieczeństwa. Dla nas lipiec i sierpień to pracowite miesiące - wszystko po to, by przestrzegać dzieci, młodzież i dorosłych przed niewłaściwym zachowaniem na terenach kolejowych - mówi Marcin Kruszyński, koordynator kampanii. Jak dodaje, mimo rosnącej liczby samochodów w Polsce, w dłuższej perspektywie liczba wypadków na przejazdach spada.

