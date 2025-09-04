Nowa fabryka Toyoty w Europie. Wiadomo, gdzie będzie produkować elektryki

Paula Lazarek

Paula Lazarek

Aktualizacja

Toyota przyspiesza ofensywę na rynku samochodów elektrycznych. Japoński koncern ogłosił miliardową inwestycję, która ma wzmocnić jego pozycję w Europie i zmienić układ sił w branży motoryzacyjnej.

Pierwsza fabryka Toyoty dla elektryków w Europie. Wiadomo, gdzie powstanie.
Pierwsza fabryka Toyoty dla elektryków w Europie. Wiadomo, gdzie powstanie.Toyotamateriały prasowe

Spis treści:

  1. Toyota inwestuje miliardy w Europie
  2. Fabryka Toyoty w Kolinie - produkcja i wsparcie rządu
  3. Strategia elektryfikacji Toyoty w Europie

Toyota inwestuje miliardy w Europie

Toyota Motor potwierdziła rozbudowę jednej ze swoich europejskich fabryk, aby uruchomić w niej produkcję samochodów w pełni elektrycznych. Wartość projektu to około 680 mln euro, czyli blisko 2,9 mld zł.

To pierwsza inwestycja Toyoty na Starym Kontynencie skoncentrowana wyłącznie na elektrykach. W ramach przedsięwzięcia powstanie także linia produkcyjna akumulatorów trakcyjnych, co pozwoli koncernowi uniezależnić się od części zewnętrznych dostawców i zwiększyć kontrolę nad kosztami.

Toyota otworzyła w Czechach nowe centrum logistyczne. Samochody szybciej trafią do klientów.
Toyota Motor potwierdziła rozbudowę jednej ze swoich europejskich fabryk, aby uruchomić w niej produkcję samochodów w pełni elektrycznych.materiały prasowe

Fabryka Toyoty w Kolinie - produkcja i wsparcie rządu

Nową lokalizacją dla produkcji aut elektrycznych Toyoty będzie Kolin w Czechach. To zakład dobrze znany w europejskiej sieci koncernu - rocznie opuszcza go około 220 tys. samochodów, w tym modele hybrydowe. Do pracy w fabrykach w Kolinie dojeżdża wielu Polaków.

Rozbudowa fabryki otrzyma wsparcie publiczne. Rząd Czech zadeklarował dofinansowanie na poziomie 64 mln euro, czyli około 272 mln zł. Środki mają pomóc w modernizacji linii i przygotowaniu zakładu do nowych zadań.

Zobacz również:

Pierwsze dostawy BYD Dolphin Surf do Europy spodziewane są w czerwcu 2025 r.
Wiadomości

Chiński producent znalazł sposób na ominięcie cła. Tak przechytrzył UE

Wiktor Seredyński
Wiktor Seredyński

Strategia elektryfikacji Toyoty w Europie

Koncern zapowiada, że już do przyszłego roku wprowadzi na rynek europejski 14 modeli aut elektrycznych. Ma to pozwolić skuteczniej rywalizować z konkurencją, która wcześniej zainwestowała w elektromobilność, jak Volkswagen, Mercedes czy Tesla.

Sprzedaż samochodów elektrycznych w Europie w 2025 roku ponownie rośnie po spadku w 2024 roku. Toyota, dotąd kojarzona głównie z hybrydami, zamierza wykorzystać ten trend i mocniej zaznaczyć swoją obecność w segmencie EV.

Nowy Volkswagen T-Roc przebija poprzednika pod każdym względem. Ale jednego zabrakłoMaciej OlesiukINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze