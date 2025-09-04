Toyota inwestuje miliardy w Europie

Toyota Motor potwierdziła rozbudowę jednej ze swoich europejskich fabryk, aby uruchomić w niej produkcję samochodów w pełni elektrycznych. Wartość projektu to około 680 mln euro, czyli blisko 2,9 mld zł.

To pierwsza inwestycja Toyoty na Starym Kontynencie skoncentrowana wyłącznie na elektrykach. W ramach przedsięwzięcia powstanie także linia produkcyjna akumulatorów trakcyjnych, co pozwoli koncernowi uniezależnić się od części zewnętrznych dostawców i zwiększyć kontrolę nad kosztami.

Toyota Motor potwierdziła rozbudowę jednej ze swoich europejskich fabryk, aby uruchomić w niej produkcję samochodów w pełni elektrycznych. materiały prasowe

Fabryka Toyoty w Kolinie - produkcja i wsparcie rządu

Nową lokalizacją dla produkcji aut elektrycznych Toyoty będzie Kolin w Czechach. To zakład dobrze znany w europejskiej sieci koncernu - rocznie opuszcza go około 220 tys. samochodów, w tym modele hybrydowe. Do pracy w fabrykach w Kolinie dojeżdża wielu Polaków.

Rozbudowa fabryki otrzyma wsparcie publiczne. Rząd Czech zadeklarował dofinansowanie na poziomie 64 mln euro, czyli około 272 mln zł. Środki mają pomóc w modernizacji linii i przygotowaniu zakładu do nowych zadań.

Strategia elektryfikacji Toyoty w Europie

Koncern zapowiada, że już do przyszłego roku wprowadzi na rynek europejski 14 modeli aut elektrycznych. Ma to pozwolić skuteczniej rywalizować z konkurencją, która wcześniej zainwestowała w elektromobilność, jak Volkswagen, Mercedes czy Tesla.

Sprzedaż samochodów elektrycznych w Europie w 2025 roku ponownie rośnie po spadku w 2024 roku. Toyota, dotąd kojarzona głównie z hybrydami, zamierza wykorzystać ten trend i mocniej zaznaczyć swoją obecność w segmencie EV.

