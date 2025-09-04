Kia Sportage to jeden z najlepiej sprzedających się samochodów w naszym kraju. W ogólnym zestawieniu w okresie od stycznia do sierpnia 2025 roku sprzedano 9 161 egzemplarzy. Tym samym koreański model uplasował się na czwartej lokacie najchętniej kupowanych w Polsce. Jeśli jednak uwzględnić klientów indywidualnych, Sportage radzi sobie jeszcze lepiej. Od stycznia do sierpnia sprzedano w tej części rynku 5 248 egzemplarzy. To daje modelowi pierwsze miejsce wśród tej grupy konsumentów. Bez wątpienia więc fakt, że oferowana od 2021 roku piąta generacja Sportage'a przeszła modernizację, to ważna wiadomość dla wielu Polaków.

Jak zmieniła się Kia Sportage?

Zmiany zauważymy już na pierwszy rzut oka. Dość dyskusyjna uroda przodu ze światłami do jazdy dziennej w kształcie bumerangów poszła w odstawkę. Teraz swoim wyglądem z przodu model nawiązuje do elektrycznych modeli EV3 czy EV9, korzystając tym samym z filozofii projektowania "przeciwieństwa, które się przyciągają". Odnowionego Sportage'a możemy rozpoznać przede wszystkim po światłach do jazdy dziennej w kształcie "kłów". A skoro już przy światłach jesteśmy, warto dodać, że reflektory Star Map LED wyposażone są w funkcję dostosowywania wiązki światła do warunków drogowych. Ponadto przeprojektowano zderzaki z przodu i z tyłu. W tylnej części oprócz tego zmieniono również wypełnienie lamp. Jak to zwykle przy liftingach bywa, wprowadzono również nowe wzory felg. Dostępne są one w rozmiarach 17, 18 i 19 cali.

Co zmieniło się w środku nowej Kii Sportage?

Wnętrze również dostosowano do współczesnej stylistyki koreańskiej marki. W efekcie zamiast trójramiennej kierownicy, mamy dwuramienną, znaną ze wspomnianego już modelu EV3. Niezmiennie samochód wyposażony jest w dwa 12,3-calowe ekrany. Warto jednak zaznaczyć, że taki wyświetlacz wskaźników ciągle nie jest dostępny w standardzie. Zamiast tego w podstawowej specyfikacji otrzymujemy, elektroniczne wskaźniki z 4-calowym wyświetlaczem komputera pokładowego. Nowością jest natomiast 10-calowy wyświetlacz przezierny.

Po liftingu Kia Sportage została wyposażona w dwuramienną kierownicę oraz nowy system multimediów. Zmienił się również układ wlotów powietrza. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Wprawne oko zauważy, że zmienił się wygląd otworów wentylacyjnych. Teraz są one utrzymane w jednej linii, na całej szerokości deski rozdzielczej. Nie zmienił się natomiast panel służący do sterowania klimatyzacją, ani też układ konsoli środkowej. Wciąż pozostało tam sporo fizycznych przycisków oraz pokrętło skrzyni biegów.

Wraz z modernizacją Kia wyposażyła Sportage'a w nowy system multimediów, znany już z elektrycznych modeli EV3 oraz EV4. Pozwala on na dodawanie gier zręcznościowych, a także dostęp do You Tube, Disney+ czy innych mediów streamingowych. Wraz z modernizacją pojawiła się również, wreszcie, możliwość bezprzewodowego połączenia systemu inforozrywki z telefonem - za pośrednictwem Android Auto i Apple CarPlay. Samochód wyposażony jest także w usługę Kia In-Car Payment, dzięki której kierowcy mogą płacić za parkowanie bezpośrednio z samochodu.

Z poziomu nowego systemu multimediów osoby korzystające ze zmodernizowanej Kii Sportage mają dostęp m.in. do platformy You Tube czy Disney+. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Jakie napędy ma nowa Kia Sportage?

Podobnie jak przed liftingiem, Sportage dostępny będzie z silnikiem benzynowym, układem hybrydowym i hybrydą plug-in. W każdej z wersji napędowych znajdziemy benzynową turbodoładowaną jednostkę o pojemności 1,6 litra. W wersjach benzynowych mamy do wyboru wariant o mocy 150 KM i 250 Nm oraz 180 KM i 265 Nm. W pierwszym przypadku mamy napęd na przód oraz sześciobiegową skrzynię manualną lub siedmiobiegową przekładnię dwusprzęgłową. W drugim wariancie dostępna jest tylko wspomniana skrzynia siedmiobiegowa, a napęd trafia na wszystkie koła.

W podstawowej wersji napędowej Kia Sportage wyposażona jest w turbodoładowany silnik benzynowy o pojemności 1,6 l generujący 150 KM. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Układ hybrydowy (wykorzystujący silnik benzynowy w wariancie 180-konnym) oferuje teraz systemowe 239 KM i 280 Nm. Przedstawiciele koreańskiej marki informują, że to dzięki wprowadzeniu bardziej wydajnego silnika elektrycznego o mocy 65 KM. Układ współpracuje z sześciobiegową skrzynią automatyczną, a napęd może trafiać na przód lub na wszystkie koła.

Hybryda plug-in korzysta z tego samego 180-konnego wariantu silnika spalinowego, ale została wyposażona w wydajniejszy motor elektryczny o mocy 107 KM. Moc systemowa tego układu napędowego wynosi teraz 288 KM i 280 Nm (producent podkreśla jednak, że ta wersja jest jeszcze w trakcie homologacji i dane mogą ulec zmianie). Napęd może teraz trafiać nie tylko na cztery koła, ale także na przód, a za obsługę przełożeń, podobnie jak w hybrydzie, odpowiada sześciobiegowy automat.

Kia Sportage. Dane techniczne Wersja 1.6 T-GDI 150 KM 1.6 T-GDI 180 KM 1.6 T-GDI HEV 239 KM FWD 1.6 T-GDI HEV 239 KM AWD 1.6 T-GDI PHEV 288 KM FWD (w trakcie homologacji) 1.6 T-GDI PHEV 288 KM AWD (w trakcie homologacji) Moc silnika benzynowego 150 KM 180 KM 180 KM 180 KM 180 KM 180 KM Moment obrotowy silnika benzynowego 250 Nm 265 Nm 265 Nm 265 Nm 265 Nm 265 Nm Moc silnika elektrycznego - - 65 KM 65 KM 107 KM 107 KM Moment obrotowy silnika elektrycznego - - 250 Nm 250 Nm 334 Nm 334 Nm Pojemność akumulatora - - 1,49 kWh 1,49 kWh 13,8 kWh 13,8 kWh Skrzynia biegów 6-biegowa manualna lub 7-biegowa dwusprzęgłowa 7-biegowa dwusprzęgłowa 6-biegowa automatyczna 6-biegowa automatyczna 6-biegowa automatyczna 6-biegowa automatyczna Przyspieszenie 0-100 km/h 9,7 s (skrzynia manualna), 9,4 s (skrzynia dwusprzęgłowa) 9,8 s 7,9 s 8,1 s 7,5 s 7,8 s Prędkość maksymalna 193 km/h 203 km/h 196 km/h 196 km/h 206 km/h 206 km/h Zużycie paliwa w cyklu mieszanym 7,1-7,5 l/100 km (skrzynia manualna), 6,8-7,4 l/100 km (skrzynia dwusprzęgłowa) 7,4-7,9 l/100 km 5,5-6 l/100 km 6,1-6,6 l/100 km Brak danych Brak danych

Jak jeździ nowa Kia Sportage?

W ramach pierwszej jazdy Kią Sportage po modernizacji mieliśmy do dyspozycji 150-konną odmianę benzynową połączoną z siedmiobiegową skrzynią dwusprzęgłową. Z uwagi na przyspieszenie do 100 km/h wynoszące 9,4 sekundy, trzeba przyznać, że samochód nie imponuje w kwestii nabierania prędkości. Wciskamy gaz i przez moment mamy wrażenie, jakby Sportage był przykuty do kotwicy, która utrudnia mu rozpędzenie się.

Jeśli już jedziemy chociażby 15-20 km/h auto wykorzystuje już siłę pędu i przyspiesza dość sprawnie. Jeżeli jednak np. stoimy próbując włączyć się do ruchu na ruchliwą drogę, przykładowo z drogi gruntowej i musimy się zatrzymać, trzeba dobrze mierzyć siły na zamiary. Po mieście polecam poruszać się w trybie sportowym. Jednostka jest wówczas najbardziej żwawa i w ten sposób zapewnia nam rozsądną dynamikę.

W wariancie 150-konnym Kia Sportage nie należy do najbardziej żwawych aut. W wersji ze skrzynią dwusprzęgłową czas od 0 do 100 km/h wynosi 9,4 sekundy. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Kia Sportage ze 150-konnym silnikiem benzynowym nie jest samochodem przesadnie oszczędnym, ale też nie można przesadzać w drugą stronę. Zużycie paliwa jest na przyzwoitym poziomie. Poruszając się po drogach gminnych i powiatowych udało nam się "zejść" do 7,1 l na 100 km. Kiedy natomiast jechaliśmy po drogach ekspresowych z typową dla tego typu tras prędkością Sportage potrzebował ok. 7,8-8 litrów paliwa. Mogłoby być lepiej, ale i tak mimo wszystko nie można przesadnie narzekać.

Nie sposób przyczepić się do bardzo dobrze pracującej skrzyni dwusprzęgłowej, a także do wyciszenia. Na drogach ekspresowych nie będziemy narzekać na przesadnie mocny szum powietrza. Na pochwałę należy również to, jak Sportage radzi sobie z dziurami w nawierzchni. Nierówności pokonuje bardzo pewnie, bez problemów.

Nowa Kia Sportage. Wyposażenie

Kia Sportage po liftingu dostępna jest w czterech wersjach wyposażenia. W standardowej odmianie, M, znajdziemy m.in.:

asystenta utrzymania auta pośrodku pasa ruchu z funkcją wykrywania rąk na kierownicy

czujniki parkowania z przodu i z tyłu

światła przednie, do jazdy dziennej i tylne w technologii LED

klimatyzację manualną (dla silników benzynowych), klimatyzację automatyczną dwustrefową z nawiewami dla drugiego rzędu dla wersji hybrydowych i hybryd plug-in

tempomat dla skrzyni manualnej

tempomat adaptacyjny z funkcją Stop & Go dla skrzyni dwusprzęgłowej i automatu

kamerę cofania

12,3-calowy ekran multimediów

elektroniczny zestaw wskaźników kierowcy z 4-calowym kolorowym wyświetlaczem komputera pokładowego

17-calowe felgi aluminiowe

Wyższa wersja wyposażenia, L, wprowadza dodatkowo:

system monitorowania martwego pola z funkcją automatycznej korekty toru jazdy

automatyczną klimatyzację trzystrefową

podgrzewanie przednich foteli i kierownicy

podgrzewanie skrajnych tylnych siedzeń

elektrycznie regulowane przednie fotele

indukcyjną ładowarkę do telefonu

Niemal topowa odmiana wyposażenia, Business Line, oferuje ponadto:

inteligentne światła adaptacyjne mijania i drogowe w technologii LED

12,3-calowy ekran wskaźników

elektrycznie otwierana klapa bagażnika

wentylację przednich foteli

10-calowy wyświetlacz Head-Up

18-calowe felgi aluminiowe

Najwyższa wersja wyposażenia, GT-Line zapewnia również:

boczne czujniki parkowania

system kamer 360 stopni

system nagłośnienia Harman Kardon

pamięć ustawień fotela kierowcy

19-calowe felgi aluminiowe

Ile kosztuje nowa Kia Sportage?

Ceny Kii Sportage po modernizacji startują od 135 500 zł. Tyle właśnie trzeba zapłacić za 150-konny wariant benzynowy w podstawowej wersji wyposażenia. Odmiana hybrydowa kosztuje co najmniej 165 400 zł, a hybryda plug-in 192 600 zł. Pełny cennik prezentuje się następująco:

Kia Sportage. Ceny Wersja M L Business Line GT-Line 1.6 T-GDI 150 KM, 6-biegowa skrzynia manualna, FWD 135 500 zł 148 500 zł 162 500 zł - 1.6 T-GDI 150 KM, 7-biegowa skrzynia DCT, FWD 148 500 zł 161 500 zł 175 500 zł 191 000 zł 1.6 T-GDI, 180 KM, 7-biegowa skrzynia DCT, AWD 159 700 zł 172 700 zł 186 700 zł 202 200 zł 1.6 T-GDI HEV 239 KM, 6-biegowa skrzynia automatyczna, FWD 165 400 zł 174 400 zł 188 400 zł 203 400 zł 1.6 T-GDI HEV 239 KM, 6-biegowa skrzynia automatyczna, AWD 176 600 zł 185 600 zł 199 600 zł 214 600 zł 1.6 T-GDI PHEV 288 KM, 6-biegowa skrzynia automatyczna, FWD 192 600 zł 201 600 zł 216 600 zł 230 600 zł 1.6 T-GDI PHEV 288 KM, 6-biegowa skrzynia automatyczna, AWD 203 800 zł 212 800 zł 227 800 zł 241 800 zł

Modernizacja Kii Sportage bez wątpienia pozwoliła poprawić to auto pod wieloma względami. Teraz samochód zdecydowanie lepiej wygląda, ma bardziej rozwinięte usługi cyfrowe i w końcu oferuje możliwość bezprzewodowej łączności z telefonem. O ile podstawowa wersja napędowa może nie do końca odpowiadać osobom szukającym nieco żwawszego samochodu, to udoskonalone napędy hybrydowe dają nadzieję na niezłe osiągi i zużycie paliwa. Bez wątpienia Sportage pozostanie najmocniejszym graczem na polskim rynku klientów indywidualnych.

Ceny zmodernizowanej Kii Sportage zaczynają się od 135 500 zł. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

W ramach modernizacji pojawiły się nowe wzory felg. W zależności od wersji wyposażenia dostępne są warianty 17-, 18- i 19-calowe. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Bagażnik Kii Sportage ma do 591 litrów pojemności, w zależności od wersji napędowej. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

12,3-calowy wyświetlacz wskaźników zwraca na siebie uwagę nową grafiką. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

W ramach modernizacji nie zdecydowano się na zmianę pokrętła skrzyni biegów. Ale z drugiej strony nie pozbyto się też przycisków z konsoli środkowej. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

