W skrócie Na Podkarpaciu powstaje najwyższa w Polsce estakada o wysokości 80 metrów, będąca częścią trasy Via Carpatia.

Zaawansowane prace inżynieryjne obejmują budowę masywnych podpór i użycie zaawansowanych technologii.

Inwestycja ma kluczowe znaczenie dla regionu, ułatwi komunikację i odciąży lokalne drogi.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Estakada na S19 - parametry i rozmiary inwestycji

Na odcinku drogi ekspresowej S19 Babica-Jawornik budowana jest estakada o wysokości 80 metrów. Obiekt osiągnie ponad kilometr długości i 29 metrów szerokości. W praktyce oznacza to, że kierowcy będą poruszać się na poziomie 24-piętrowego bloku mieszkalnego lub wieży Bazyliki Mariackiej w Krakowie.

Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), prace nad obiektem ES-26 są już zaawansowane w ok. 34 proc. W najbardziej wymagającym miejscu inwestycji trwa zbrojenie, deskowanie i betonowanie masywnych podpór, które będą utrzymywać konstrukcję.

Rozwiń

Koszt realizacji całego odcinka wynosi 1,25 mld zł. Do budowy zużyte zostanie ponad 80 tys. m2 mieszanek betonowych oraz 16 tys. ton stali.

Droga S19 - znaczenie dla ruchu i regionu

Droga ekspresowa S19 to część międzynarodowego szlaku Via Carpatia, który ma przebiegać od Litwy przez Polskę aż do Grecji. Polska część trasy ma szczególne znaczenie dla regionów wschodnich, dotychczas słabiej rozwiniętych pod względem infrastruktury.

Budowany odcinek Babica-Jawornik ma przyspieszyć podróż w kierunku Bieszczad, a także odciążyć lokalne drogi. Dzięki estakadzie kierowcy unikną stromych podjazdów i zjazdów charakterystycznych dla podkarpackiego terenu pełnego jarów i dolin.

Według GDDKiA prace budowlane przekroczyły już półmetek, a zakończenie całej inwestycji planowane jest na drugą połowę 2026 roku.

Najwyższa estakada w Polsce - wyzwania dla inżynierów

Wysokość 80 metrów sprawia, że inwestycja należy do najbardziej wymagających technicznie w kraju. Konstrukcja musi wytrzymać ogromne obciążenia związane z ruchem pojazdów, w tym ciężarówek przewożących kilkadziesiąt ton ładunku.

Inżynierowie podkreślają, że konieczne jest zastosowanie specjalnych technologii fundamentowania oraz zaawansowanych metod zbrojenia. Aktualnie to właśnie zbrojenie i betonowanie podpór jest jednym z kluczowych etapów prac.

Estakada stanie się również elementem widokowym - kierowcy zyskają możliwość podróżowania z perspektywy niespotykanej dotąd na polskich drogach.

Nowy Volkswagen T-Roc przebija poprzednika pod każdym względem. Ale jednego zabrakło Maciej Olesiuk INTERIA.PL