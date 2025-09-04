W skrócie Mieszkanka Łodzi otrzymała trzy mandaty po 300 zł za drobne pomyłki przy opłacaniu parkowania przez aplikację mobilną.

Miasto nie umarza mandatów nawet jeśli powodem są błędy techniczne lub niewielkie niedopłaty.

Po rozszerzeniu Strefy Płatnego Parkowania i wydłużeniu godzin opłat kierowcy muszą być bardzo uważni, by nie narazić się na wysokie kary.

Mandaty za błędnie opłacone parkowanie

Jak informuje Gazeta Wyborcza, łodzianka zaparkowała auto w centrum miasta, przy skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Kopernika. Dwukrotnie aplikacja bankowa przypisała jej postój do tańszej strefy B, mimo że faktycznie stała w strefie A, gdzie koszt pół godziny postoju jest wyższy o 50 groszy. Trzeci mandat wystawiono za ośmiominutowe opóźnienie w płatności, spowodowane rozładowanym telefonem.

Łączna niedopłata wyniosła zaledwie 4 zł, ale każda z pomyłek zakończyła się karą 300 zł. Kobieta podkreśla, że nie korzysta z miejskiej aplikacji Karta Łodzianina z powodu częstych usterek i wybrała aplikację bankową.

Łódź nie umarza mandatów

Kierująca złożyła odwołanie do Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi, dołączając potwierdzenia wszystkich transakcji. Urzędnicy odrzucili jej wniosek, powołując się na ustawę o drogach publicznych i uchwałę Rady Miejskiej. Przepisy wymagają opłacenia postoju z góry, we właściwej strefie i nie później niż pięć minut od zaparkowania.

ZDiT podkreśla, że nie ma kompetencji do uznawania błędów technicznych aplikacji czy szczególnych okoliczności. Kara za brak lub błędną opłatę wynosi obecnie 300 zł i nie ma możliwości jej obniżenia - jeszcze kilka lat temu obowiązywała tzw. opłata redukcyjna w wysokości 100 zł.

Rozszerzona strefa płatnego parkowania w Łodzi

Od czerwca w Łodzi obowiązuje rozszerzona Strefa Płatnego Parkowania. Dodano 47 nowych ulic, zmieniono granice podstref - część ulic przesunięto ze strefy C do A, a dawną strefę D włączono do C. Opłaty obowiązują przez 12 godzin dziennie, od 7:00 do 19:00.

Strefy oznaczono kolorami: niebieskim dla A, pomarańczowym dla B i zielonym dla C. Bilety i abonamenty są przypisane wyłącznie do wybranej strefy, co wymaga od kierowców szczególnej uwagi przy korzystaniu z aplikacji mobilnych i parkomatów.

Sprawa może trafić do sądu

Prawnicy wskazują, że kierowca ponosi odpowiedzialność za wybór strefy i terminowe płatności. Jednocześnie podkreślają, że miasto korzysta z usług zewnętrznych aplikacji, które mogą zawierać błędy. Jeśli kierowca nie zgadza się z decyzją ZDiT, sprawa może trafić do sądu na etapie egzekucji należności.

Przy rozszerzonej strefie parkowania i wydłużonych godzinach obowiązywania opłat kierowcy muszą zachować wyjątkową czujność. Nawet drobne pomyłki techniczne czy spóźnienie o kilka minut mogą oznaczać kilkusetzłotowe kary.

