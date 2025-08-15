Nie naprawił i żąda pieniędzy. Co zrobić, gdy mechanik przetrzymuje auto

Paula Lazarek

Oddałeś samochód do warsztatu i czekasz. Dni mijają, a mechanik wciąż nie oddaje pojazdu i żąda dodatkowych pieniędzy. Co w takiej sytuacji można zrobić? Jak nie dać się naciąć i odzyskać samochód, gdy naprawa się przedłuża?

Jak nie dać się naciąć i odzyskać samochód, gdy naprawa się przedłuża?123RF/PICSEL

W skrócie

  • Mechanik nie oddaje samochodu i żąda dodatkowych pieniędzy, można wtedy podjąć kroki prawne.
  • Przetrzymywanie auta w warsztacie bez uzasadnienia jest nielegalne i może być traktowane jak przywłaszczenie.
  • Warto dokumentować wszystkie ustalenia, a w razie problemów kontaktować się z policją lub prawnikiem.
Zbyt długa naprawa samochodu - kiedy reagować?

Każda naprawa powinna odbywać się według ustalonego harmonogramu. Standardowa procedura obejmuje oględziny pojazdu przez mechanika, przedstawienie kosztorysu, akceptację właściciela i wykonanie usługi w ustalonym czasie. Ile czasu mechanik ma na naprawę samochodu? Przy typowych usterkach rozsądny termin to zwykle 3-7 dni roboczych.

Jeżeli naprawa trwa dłużej niż ustalono, pierwszym krokiem jest kontakt z warsztatem. Czasem dodatkowe usterki wykryte podczas naprawy mogą wymagać przedłużenia terminu. Jednak powtarzające się opóźnienia bez wyjaśnienia to sygnał alarmowy. Zbyt długa naprawa samochodu bez uzasadnienia może naruszać prawa właściciela pojazdu.

7 na 10 mechaników samochodowych w Polsce uważa, że auta sprzed 20 lat były mniej awaryjne niż ich współczesne odpowiedniki
Zbyt długa naprawa samochodu – kiedy reagować?123RF/PICSEL

Przetrzymywanie samochodu w warsztacie - prawa właściciela

Przetrzymywanie samochodu w warsztacie bez wyraźnej przyczyny jest nielegalne. Właściciel może żądać wydania pojazdu w stanie nienaprawionym, zwłaszcza gdy koszty naprawy przekraczają wcześniejsze ustalenia.

W praktyce warto:

  • Wysyłać pisemne żądania wydania auta, najlepiej listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.
  • Zachowywać wszystkie wiadomości i rozmowy z mechanikiem - to dowody w razie sporu.
  • Skontaktować się z policją lub strażą miejską, gdy warsztat ignoruje prośby - przetrzymywanie auta bez zgody właściciela może być traktowane jako przywłaszczenie.
  • W razie konieczności zwrócić się do prawnika lub skierować sprawę do sądu cywilnego.

    Mechanik zepsuł samochód - co robić i jak się chronić?

    Problemem może być nie tylko czas naprawy. Mechanik może zepsuć samochód lub wykonać usługę niezgodnie z umową. W takiej sytuacji obowiązuje rękojmia za wykonaną usługę. Właściciel może żądać naprawienia szkody, obniżenia kosztów lub całkowitego odstąpienia od umowy.

    Aby minimalizować ryzyko:

    • Wybieraj warsztaty z pozytywnymi opiniami i doświadczonymi mechanikami.
    • Dokumentuj stan pojazdu przy oddaniu go do naprawy, robiąc zdjęcia lub spisując usterki.
    • Spisuj wszystkie ustalenia dotyczące kosztów i terminów, aby w razie sporu mieć mocny dowód.
    Nie wszystkich napraw warto się podejmować samodzielnie. Czasem lepiej oddać auto w ręce profesjonalistów
    Ile mechanik może trzymać samochód?123RF/PICSEL

    Ile mechanik może trzymać samochód?

    Praktycznie każda umowa określa czas, w którym pojazd powinien zostać naprawiony. Jeśli mechanik nie przestrzega terminu, możesz domagać się zwrotu auta. Pamiętaj, że ile mechanik może trzymać samochód w praktyce zależy od umowy, ale bez ważnego powodu nie powinien on przetrzymywać pojazdu dłużej niż kilka dni po terminie.

    Przetrzymywanie samochodu w warsztacie lub zbyt długa naprawa samochodu może zdarzyć się każdemu. Kluczowe jest, aby znać swoje prawa i działać konsekwentnie: kontaktować się z mechanikiem, żądać wydania auta na piśmie, dokumentować wszystkie ustalenia i w razie potrzeby wzywać policję lub korzystać z pomocy prawnika. Świadomość procedur chroni przed naciąganiem i pozwala szybko odzyskać samochód.

