Gdzie najlepiej przystąpić do egzaminu na prawo jazdy? Jako że jest to egzamin państwowy, przeprowadzany według tych samych zasad i z identycznym zestawem zadań w każdym ośrodku, można by pomyśleć, że odpowiedź brzmi: "Tam, gdzie mamy najbliżej". Okazuje się jednak, że to błędne założenie.

"Turystyka egzaminacyjna". Jadą tam, gdzie łatwiej

Nie od dziś funkcjonuje pojęcie "turystyki egzaminacyjnej", czyli zjawiska, w którym kandydaci na kierowców jeżdżą po kraju w poszukiwaniu ośrodka, gdzie najłatwiej o pozytywny wynik egzaminu. Często można usłyszeć, że w mniejszych miejscowościach egzamin na prawo jazdy zdaje się łatwiej niż w dużych, zatłoczonych aglomeracjach.

Potwierdzał to m.in. ubiegłoroczny raport NIK-u, według którego niemal 4 tys. warszawiaków przystąpiło do egzaminu w Łomży. Trzeba jednak pamiętać, że rzeczywistość jest zróżnicowana, a poziom zdawalności różni się także w zależności od kategorii prawa jazdy.

Teoretyczny egzamin na prawo jazdy. W którym mieście jest najtrudniej?

Około połowa kandydatów na kierowców uzyskuje pozytywny wynik z egzaminu teoretycznego. Jak wynika z danych opublikowanych przez serwis rankomat.pl - najlepsze rezultaty osiągają zdający we Wrocławiu, Lublinie i Łodzi. Najniższa zdawalność w tej części egzaminu notowana jest w Warszawie oraz w Opolu.

Zdawalność egzaminów teoretycznych na prawo jazdy w polskich miastach wygląda następująco:

Wrocław - 62,6 proc.

Lublin - 61,8 proc.

Łódź - 60 proc.

Gdańsk - 58,6 proc.

Katowice - 58 proc.

Białystok - 57 proc.

Kraków - 56 proc.

Toruń - 55 proc.

Opole - 49 proc.

Warszawa - 48 proc.

Praktyczny egzamin na prawo jazdy. W którym mieście jest najtrudniej?

Po pozytywnym wyniku teorii można zmierzyć się z praktyką - i tu zaczynają się schody. Według danych, zdawalność egzaminu praktycznego wynosi zaledwie od 25 proc. do 39 proc., w zależności od WORD-u. Liderami są Lublin, Wrocław i Białystok, a najtrudniej zdać w Łodzi, Szczecinie i Opolu.

Zdawalność egzaminów praktycznych na prawo jazdy w polskich miastach wygląda następująco:

Lublin - 38,9 proc.

Białystok - 38 proc.

Wrocław - 38 proc.

Kielce - 36 proc.

Kraków - 32 proc.

Gdańsk - 30,6 proc.

Bydgoszcz - 27 proc.

Szczecin - 22,8 proc.

Łódź - 22 proc.

Opole - 25,7 proc.

