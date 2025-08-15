Egzamin na prawo jazdy. W tych miastach zdać najtrudniej
Te same pytania, identyczne procedury i jednakowy przebieg egzaminu - lecz rezultaty zupełnie odmienne. Są miasta wojewódzkie, w których kursanci zdają niemal bez problemu, i takie, gdzie sukces na części teoretycznej i praktycznej jest rzadkością. Sprawdź, które polskie miasta mogą pochwalić się najwyższą zdawalnością, a które znajdują się na końcu listy.
Gdzie najlepiej przystąpić do egzaminu na prawo jazdy? Jako że jest to egzamin państwowy, przeprowadzany według tych samych zasad i z identycznym zestawem zadań w każdym ośrodku, można by pomyśleć, że odpowiedź brzmi: "Tam, gdzie mamy najbliżej". Okazuje się jednak, że to błędne założenie.
"Turystyka egzaminacyjna". Jadą tam, gdzie łatwiej
Nie od dziś funkcjonuje pojęcie "turystyki egzaminacyjnej", czyli zjawiska, w którym kandydaci na kierowców jeżdżą po kraju w poszukiwaniu ośrodka, gdzie najłatwiej o pozytywny wynik egzaminu. Często można usłyszeć, że w mniejszych miejscowościach egzamin na prawo jazdy zdaje się łatwiej niż w dużych, zatłoczonych aglomeracjach.
Potwierdzał to m.in. ubiegłoroczny raport NIK-u, według którego niemal 4 tys. warszawiaków przystąpiło do egzaminu w Łomży. Trzeba jednak pamiętać, że rzeczywistość jest zróżnicowana, a poziom zdawalności różni się także w zależności od kategorii prawa jazdy.
Teoretyczny egzamin na prawo jazdy. W którym mieście jest najtrudniej?
Około połowa kandydatów na kierowców uzyskuje pozytywny wynik z egzaminu teoretycznego. Jak wynika z danych opublikowanych przez serwis rankomat.pl - najlepsze rezultaty osiągają zdający we Wrocławiu, Lublinie i Łodzi. Najniższa zdawalność w tej części egzaminu notowana jest w Warszawie oraz w Opolu.
Zdawalność egzaminów teoretycznych na prawo jazdy w polskich miastach wygląda następująco:
- Wrocław - 62,6 proc.
- Lublin - 61,8 proc.
- Łódź - 60 proc.
- Gdańsk - 58,6 proc.
- Katowice - 58 proc.
- Białystok - 57 proc.
- Kraków - 56 proc.
- Toruń - 55 proc.
- Opole - 49 proc.
- Warszawa - 48 proc.
Praktyczny egzamin na prawo jazdy. W którym mieście jest najtrudniej?
Po pozytywnym wyniku teorii można zmierzyć się z praktyką - i tu zaczynają się schody. Według danych, zdawalność egzaminu praktycznego wynosi zaledwie od 25 proc. do 39 proc., w zależności od WORD-u. Liderami są Lublin, Wrocław i Białystok, a najtrudniej zdać w Łodzi, Szczecinie i Opolu.
Zdawalność egzaminów praktycznych na prawo jazdy w polskich miastach wygląda następująco:
- Lublin - 38,9 proc.
- Białystok - 38 proc.
- Wrocław - 38 proc.
- Kielce - 36 proc.
- Kraków - 32 proc.
- Gdańsk - 30,6 proc.
- Bydgoszcz - 27 proc.
- Szczecin - 22,8 proc.
- Łódź - 22 proc.
- Opole - 25,7 proc.