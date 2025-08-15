Egzamin na prawo jazdy. W tych miastach zdać najtrudniej

Te same pytania, identyczne procedury i jednakowy przebieg egzaminu - lecz rezultaty zupełnie odmienne. Są miasta wojewódzkie, w których kursanci zdają niemal bez problemu, i takie, gdzie sukces na części teoretycznej i praktycznej jest rzadkością. Sprawdź, które polskie miasta mogą pochwalić się najwyższą zdawalnością, a które znajdują się na końcu listy.

Spis treści:

  1. "Turystyka egzaminacyjna". Jadą tam, gdzie łatwiej
  2. Teoretyczny egzamin na prawo jazdy. W którym mieście jest najtrudniej?
  3. Praktyczny egzamin na prawo jazdy. W którym mieście jest najtrudniej?

Gdzie najlepiej przystąpić do egzaminu na prawo jazdy? Jako że jest to egzamin państwowy, przeprowadzany według tych samych zasad i z identycznym zestawem zadań w każdym ośrodku, można by pomyśleć, że odpowiedź brzmi: "Tam, gdzie mamy najbliżej". Okazuje się jednak, że to błędne założenie.

"Turystyka egzaminacyjna". Jadą tam, gdzie łatwiej

Nie od dziś funkcjonuje pojęcie "turystyki egzaminacyjnej", czyli zjawiska, w którym kandydaci na kierowców jeżdżą po kraju w poszukiwaniu ośrodka, gdzie najłatwiej o pozytywny wynik egzaminu. Często można usłyszeć, że w mniejszych miejscowościach egzamin na prawo jazdy zdaje się łatwiej niż w dużych, zatłoczonych aglomeracjach.

Potwierdzał to m.in. ubiegłoroczny raport NIK-u, według którego niemal 4 tys. warszawiaków przystąpiło do egzaminu w Łomży. Trzeba jednak pamiętać, że rzeczywistość jest zróżnicowana, a poziom zdawalności różni się także w zależności od kategorii prawa jazdy.

    Teoretyczny egzamin na prawo jazdy. W którym mieście jest najtrudniej?

    Około połowa kandydatów na kierowców uzyskuje pozytywny wynik z egzaminu teoretycznego. Jak wynika z danych opublikowanych przez serwis rankomat.pl - najlepsze rezultaty osiągają zdający we Wrocławiu, Lublinie i Łodzi. Najniższa zdawalność w tej części egzaminu notowana jest w Warszawie oraz w Opolu.

    Zdawalność egzaminów teoretycznych na prawo jazdy w polskich miastach wygląda następująco:

    • Wrocław - 62,6 proc.
    • Lublin - 61,8 proc.
    • Łódź - 60 proc.
    • Gdańsk - 58,6 proc.
    • Katowice - 58 proc.
    • Białystok - 57 proc.
    • Kraków - 56 proc.
    • Toruń - 55 proc.
    • Opole - 49 proc.
    • Warszawa - 48 proc.

      Praktyczny egzamin na prawo jazdy. W którym mieście jest najtrudniej?

      Po pozytywnym wyniku teorii można zmierzyć się z praktyką - i tu zaczynają się schody. Według danych, zdawalność egzaminu praktycznego wynosi zaledwie od 25 proc. do 39 proc., w zależności od WORD-u. Liderami są Lublin, Wrocław i Białystok, a najtrudniej zdać w Łodzi, Szczecinie i Opolu.

      Zdawalność egzaminów praktycznych na prawo jazdy w polskich miastach wygląda następująco:

      • Lublin - 38,9 proc.
      • Białystok - 38 proc.
      • Wrocław - 38 proc.
      • Kielce - 36 proc.
      • Kraków - 32 proc.
      • Gdańsk - 30,6 proc.
      • Bydgoszcz - 27 proc.
      • Szczecin - 22,8 proc.
      • Łódź - 22 proc.
      • Opole - 25,7 proc.
