Różnią się one tym od zwykłych znaków zakazu, że symbol znaku występuje na prostokątnej białej tablicy.

Znak B-39 „strefa ograniczonego postoju” oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach (…).

W takim przypadku zakaz postoju nie obowiązuje tylko do najbliższego skrzyżowania, ale na wszystkich drogach w tej strefie, także poprzecznych. Zobaczcie jaki jest zakres obowiązywania tego znaku:

Kierowcy miewają wątpliwości co do granic strefy

Ograniczenie prędkości w takim przypadku obowiązuje na wszystkich drogach w takiej strefie, aż do miejsca ustawienia znaku „koniec strefy ograniczonej prędkości”.

Uwaga! Jeżeli znak „strefa ograniczonej prędkości” wyraża zakaz jazdy z prędkością wyższą niż 30 km/h to powinniście się spodziewać, że w tej strefie mogą występować progi zwalniające bez oznakowania znakiem ostrzegawczym. Jeżeli ktoś zlekceważy takie ograniczenie to może uszkodzić zawieszenie auta.

Znaki strefowe umieszczane są najczęściej w zabytkowych centrach miast, a także na drogach lokalnych i osiedlowych. Chodzi o to, aby nie trzeba było powtarzać zakazu na każdej małej uliczce i za każdym skrzyżowaniem.

Uważajcie zatem wjeżdżając do takich stref, bo jak wiadomo nieznajomość prawa szkodzi i nic nie pomoże tłumaczenie, że nie widzieliście ograniczenia prędkości albo myśleliście, że zakaz postoju tutaj już nie obowiązuje.

Warto też pamiętać, że jeżeli w „strefie ograniczonej prędkości” (do 30 km/h) będziecie jechać z prędkością 61 km/h, to takie wykroczenie kosztować was będzie 800 zł i 9 punktów karnych!