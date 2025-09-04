W skrócie Volkswagen zmienia nazewnictwo elektrycznych modeli z serii ID, rezygnując z cyfr na rzecz tradycyjnych nazw znanych ze spalinowych samochodów.

Pierwszym modelem, który otrzyma nowe oznaczenie, będzie ID. Polo, dotychczas funkcjonujący jako ID. 2all.

Zmiana wprowadzana będzie stopniowo, obejmie nowe generacje pojazdów, a modele z dotychczasowym napędem spalinowym zachowają swoje stare nazwy.

Na początek uwaga - zmiana nazw nie będzie procesem jednorazowym, ale będzie następować systematycznie. Po prostu każdy nowy pojazd elektryczny wprowadzany na rynek (nowa generacja) będzie otrzymywała już nową nazwę.

Volkswagen zmienia nazewnictwo elektrycznych modeli

Jednocześnie wszystkie pojazdy z klasycznymi napędami będą nadal funkcjonowały pod dotychczasowymi nazwami. Będziemy więc mieli w salonie jednocześnie spalinowe Polo i całkowicie inne stylistycznie ID. Polo o napędzie elektrycznym.

Nazwy naszych modeli są mocno zakorzenione w świadomości ludzi. Symbolizują one silną markę i uosabiają takie cechy, jak jakość, ponadczasowy design i technologia dla wszystkich. Dlatego też w przyszłości będziemy wykorzystywać nazwy naszych bestsellerowych modeli. ID. Polo to dopiero początek

Volkswagen ID. Polo rozpocznie rewolucję

Volkswagen ID. Polo oraz ID. Polo GTI, jeszcze w kamuflażu, zostaną zaprezentowane na rozpoczynających się 8 września targach IAA Mobility w Monachium, ich premiera rynkowa zaplanowana została na 2026 roku. Również w przyszłym roku, ale nieco później, do salonów trafi ID. Cross, czyli elektryczny odpowiednik modelu T-Cross.

Volkswagen ID. Polo Volkswagen AG materiały prasowe

Model ten w wersji koncepcyjnej, o nazwie ID. Cross Concept również będzie można zobaczyć na salonie w Monachium.

Volkswagen ID. Polo Volkswagen AG materiały prasowe

Historia Volkswagenów ID rozpoczęła się w 2019 roku

Rodzina ID., modeli z napędem elektrycznym, pojawiła się w ofercie Volkswagena w 2019 roku, gdy na salonie we Frankfurcie zadebiutowało ID. 3. Seryjna sprzedaż tego pojazdu rozpoczęła się dopiero rok później, gdy niemiecki producent uporał się z problemami z oprogramowaniem.

Volkswagen ID. Polo Volkswagen AG materiały prasowe

Następnie pojawiły się kolejne modele, które można przyporządkować do konkretnych segmentów rynku dzięki cyfrom w oznaczeniu - im większa, tym większe auto.

Największym modelem jest obecnie ID.7, a najmniejszym - kompaktowe ID.3. Poniżej tego modelu znajdzie się zapowiadane ID. 2all, czyli ID. Polo. Będzie to jednocześnie najtańszy elektryczny model Volkswagena.

