Dostępność części zamiennych i utrata wartości - te dwie kwestie są obecnie największą niewiadomą dla polskich kierowców, którzy rozważają właśnie zakup nowego samochodu chińskiego producenta. Druga kwestia skutecznie odstrasza od ich zakupu nabywców biznesowych, którzy odpowiadają w Polsce za blisko 70 proc. rejestracji nowych aut. Sprawdziliśmy, czy zachowawcze podejście klientów flotowych względem "chińczyków" znajduje odzwierciedlenie w faktach. Ile traci na wartości najpopularniejszy chiński samochód w Polsce - MG HS - i jak wypada pod tym względem na tle konkurencji?

Ile naprawdę tracą na wartości chińskie auta?

By poznać wartości rezydualne (RV) nowego MG HS po pięciu latach eksploatacji zwróciliśmy się o pomoc do wyspecjalizowanej w analizie rynku motoryzacyjnego firmy INFO-EKSPERT, z której danych powszechnie korzystają m.in. CFM-y, banki, importerzy, dealerzy, firmy ubezpieczeniowe i leasingowe.

Do prognozy przyjęto okres finansowania zakupu nowego auta - 5 lat i średnioroczny przebieg 15 tys. km. Ile kupiony dziś MG HS będzie warty w 2030 r., z przebiegiem 75 tys. km?

Dla benzynowego MG HS w bazowej wersji Exclusive z dwusprzęgłową przekładnią DSG, którego wartość początkową określono na 112 195 zł netto (137 900 zł brutto), utrata wartości po 5 latach i 75 tys. km oszacowana została na blisko 53,4 proc. Oznacza to, że samochód - przynajmniej "księgowo" - warty będzie wówczas około 52 252 zł netto (64 269 brutto).

W sumie w pierwszych pięciu latach nowy właściciel straci więc 59 493 zł netto (73 176 zł brutto).

Dla konkurencyjnych aut z tego samego segmentu szacowana utrata wartości wynosi odpowiednio:

49,5 proc. dla Renault Austral Techno 1,3 l (utrata wartości 60 765 zł netto / 74 740 brutto),

48,9 proc. dla Forda Kugi 1,5 ST-Line X (utrata wartości 75 664 zł netto / 93 066 zł brutto),

48,4 proc. dla Volkswagena Tiguana 1,5 eTSI Elegance (utrata wartości 75 966 zł netto / 93 438 zł brutto),

45,8 proc. dla Seata Ateki FR 1,5 ecoTSI (utrata wartości 59 618 zł netto / 73 330 zł brutto),

45,6 proc. dla Hyudaia Tucsona 1.6 T-GDI MR`25 E6e Platinum DCT (utrata wartości 70 692 netto / 86 951 zł brutto),

42,8 proc. dla Kia Sportage 1.6 T-GDI MR`26 E6 GT Line (utrata wartości 66 498 zł netto / 81 792 zł brutto).

Prawda o utracie wartości chińskich aut. Jest źle, ale czy to problem?

Teoretycznie twarde wyliczenia nie pozostawiają złudzeń. Zwłaszcza na tle Hyundaia Tucsona czy Kii Sportage, które - podobnie jak MG HS - również cieszą się ogromnym powodzeniem wśród klientów indywidualnych, utrata wartości chińskiego auta jest bez porównania większa.

"Wartości rezydualne wszystkich opcji silnikowych modelu HS są niższe od konkurencji, od kilku do maksymalnie kilkunastu procent" - zauważa w rozmowie z Interią Cezary Spychała - kierownik działu RV i TCO w INFO-EKSPERT.

Dodaje jednak, że relatywnie niższa cena katalogowa powoduje iż szacowana kwotowa utrata wartości modelu w perspektywie pięciu lat jego eksploatacji, jest najniższa wśród przyjętych do porównania pojazdów.

1200 miesięcznie do niszczarki. Ile naprawdę tracą na wartości chińskie auta?

Mówiąc wprost - chociaż w ujęciu procentowym MG HS traci na wartości najwięcej, ostatecznie klientom może być łatwiej zaakceptować stratę 73 tys. zł niż np. 93 tys. zł, jak chociażby w przypadku Forda Kugi czy Volkswagena Tiguana. Doskonale odzwierciedla to zestawienie mówiące o miesięcznej utracie wartości w skali 5 lat.

Przy założeniach 60 miesięcy eksploatacji i 15 tys. km rocznego przebiegu, każdego miesiąca MG HS tracić będzie na wartości około 1229 zł brutto. W przypadku pozostałych pojazdów dane prezentują się następująco:

1246 zł brutto dla Renault Austral Techno 1,3 l,

1550 zł brutto dla Forda Kuga 1,5 ST-Line X,

1557 zł brutto dla Volkswagena Tiguana 1,5 eTSI Elegance,

1222 zł brutto dla Seata Ateca FR 1,5 ecoTSI,

1449 zł brutto dla Hyudaia Tucson 1.6 T-GDI MR`25 E6e Platinum DCT,

1363 zł brutto dla Kia Sportage 1.6 T-GDI MR`26 E6 GT Line.

Utrata wartości chińskich samochodów. Problemy księgowych nie obchodzą Kowalskich

Dane dotyczące prognozowanej wartości rezydualnej MG HS po 60 miesiącach eksploatacji w dużej mierze tłumaczą, dlaczego chińscy producenci wciąż mają duży problem, by przebić się ze swoją ofertą do klientów biznesowych. Dla nich wartości "księgowe" pojazdów mają fundamentalne znaczenie dla prognozowania kosztów i planowania wydatków. Różnice na poziomie kilkunastu punktów procentowych istotnie określić można mianem nokautu.

Z drugiej strony nie można zapominać, że - jak wynika z danych IBRM Samar - nawet 9 na 10 klientów chińskich marek w Polsce trafia do salonów z rynku wtórnego. Oznacza to, że wielu z nich pierwszy raz w życiu może sobie wreszcie pozwolić na zakup nowego samochodu, i - w przeciwieństwie do prognozujących wydatki firm - w momencie zakupu nie zakłada konkretnego okresu eksploatacji. Mało tego, zainteresowanie usługami takimi jak dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne sugeruje, że wielu klientów w ogóle nie zakłada zmiany samochodu w perspektywie najbliższych kilku lub wręcz kilkunastu lat. W takim ujęciu kwestia procentowej utraty wartości znacząco traci dla na znaczeniu, a główną rolę w podjęciu decyzji zakupowej zaczyna odgrywać cena.

Nowy MG HS już w Polsce. Sprawdzamy, jak jeździ chińsko-brytyjska wołowina w pięciu smakach? INTERIA.PL