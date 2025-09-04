Mazda Motor Poland ogłosiła polskie ceny nowej generacji swojego najpopularniejszego SUV-a. Trzecia odsłona Mazdy CX-5 zadebiutuje w lutym 2026 roku, a już teraz dealerzy w całej Polsce przyjmują zamówienia. Model z odświeżoną stylistyką KODO, nowoczesnymi multimediami i sprawdzonym 2,5-litrowym silnikiem benzynowym w standardzie został wyceniony w bazowej wersji Prime-Line na 139 900 zł.

Nowa Mazda CX-5 - większe wymiary i więcej miejsca w kabinie

Nowa Mazda CX-5 zachowała charakterystyczne proporcje poprzednika, ale wyraźnie urosła - jest dłuższa o 11,5 cm (469 cm), szersza o 1,5 cm i wyższa o 3 cm, a rozstaw osi zwiększono również o 11,5 cm. Pod względem długości brakuje jej zaledwie 5 cm do większej CX-60.

Powiększenie nadwozia przełożyło się na przestronniejsze wnętrze, szczególnie w drugim rzędzie siedzeń, gdzie miejsca na nogi i nad głową nie zabraknie nawet pasażerom o wzroście ponad 180 cm. Minusem pozostaje wysoki tunel środkowy, utrudniający podróż trzeciej osobie z tyłu. Bagażnik urósł o 61 litrów i teraz oferuje 583 l pojemności (533 l licząc bez przestrzeni pod podłogą).

Mazda CX-5 Michał Domański INTERIA.PL

Nowoczesne wnętrze i multimedia

Kokpit przeszedł rewolucję - Mazda zrezygnowała z klasycznego pokrętła sterującego multimediami i panelu klimatyzacji, przenosząc obsługę na centralny ekran dotykowy (12,9 cala w większości wersji, 15,6 cala w topowej Homura). System oparto na Android Automotive z Mapami Google i Asystentem Google wspieranym przez AI Gemini, a dodatkowe aplikacje można pobierać ze sklepu Google Play.

Przed kierowcą znalazły się cyfrowe zegary o przekątnej 10,25 cala z kilkoma trybami widoku. W wersji Homura zastosowano wykończenie z naturalnej skóry (czarnej lub jasnobrązowej), które pojawia się także na desce rozdzielczej. Niżej wciąż dominują twarde plastiki.

Mazda CX-5 Michał Domański INTERIA.PL

Silnik Mazdy CX-5 - tylko 2,5 l i 141 KM

Pod maską nowej CX-5 pracuje 2,5-litrowy, wolnossący silnik benzynowy o mocy 141 KM, połączony z 6-biegową automatyczną skrzynią biegów. Napęd na przednie koła (FWD) jest standardem, a AWD dostępne jest jako opcja. Przyspieszenie 0-100 km/h wynosi 10,5 s (FWD) lub 10,9 s (AWD).

To jedyna dostępna jednostka napędowa - poprzednia generacja oferowała większy wybór, w tym diesle. Mazda tłumaczy ten krok koniecznością dostosowania się do coraz bardziej rygorystycznych norm emisji spalin. W planach jest wprowadzenie klasycznego napędu hybrydowego, ale najwcześniej za około dwa lata

Mazda CX-5 Michał Domański INTERIA.PL

Wersje wyposażenia nowej Mazdy CX-5

Na polskim rynku CX-5 pojawi się w wariantach Prime-Line, Centre-Line, Exclusive-Line i Homura. Każdy z nich wyróżnia się innym stylem wykończenia wnętrza, a nawet w podstawowej wersji klient otrzymuje bogate wyposażenie.

Nowa Mazda tańsza o ponad 50 tys. zł

Cena wyjściowa podstawowej wersji z napędem na przednią oś na poziomie 139 900 zł oznacza, że Mazda CX-5 trzeciej generacji startuje dokładnie tam, gdzie dziś rozpoczyna się oferta chińskiego Jaecoo 7. Wygląda więc na to, że japoński producent uważnie przygląda się rosnącej konkurencji . To również znacząca obniżka względem schodzącej generacji z silnikiem 2,5 l, której cennik rozpoczynał się od 196 tys. zł.

Model z napędem na cztery koła kosztuje co najmniej 164 900 zł. Szczegółowa lista cen prezentuje się następująco:

Mazda CX-5 Prime-Line FWD - 139 900 zł

Mazda CX-5 Centre-Line FWD - 156 300 zł

Mazda CX-5 Exclusive-Line FWD - 165 300 zł

Mazda CX-5 Homura FWD - 179 000 zł

Mazda CX-5 Centre-Line AWD - 164 900 zł

Mazda CX-5 Exclusive-Line AWD - 173 900 zł

Mazda CX-5 Homura AWD - 187 600 zł

Pierwsze egzemplarze trafią do klientów w lutym 2026 roku. Podstawowa odmiana Prime-Line za 139 900 zł czyni ten model jedną z najciekawszych propozycji w segmencie kompaktowych SUV-ów w Polsce.

Nowa Mazda CX-5 nadal ma 2,5 l pod maską, ale lepiej nie pytaj o moc Michał Domański INTERIA.PL