Punkty karne stanowią jedną z sankcji nakładanych na kierowców za wykroczenia i przestępstwa drogowe. W ostatnich latach przepisy dotyczące punktowania, okresu ich ważności oraz wysokości mandatów przeszły istotne zmiany - szczególnie w kontekście surowszych kar dla piratów drogowych. Każde naruszenie przepisów wiąże się z karą finansową i dopisaniem punktów do konta kierowcy. Ale czy wraz z nadejściem nowego roku konto punktowe jest zerowane?

Ile można mieć punktów karnych w 2025?

Przepisy przewidują dwa progi punktów karnych uzależnione od stażu kierowcy. W przypadku osób posiadających prawo jazdy poniżej roku dopuszczalny limit wynosi 20 punktów. Kierowcy z dłuższym doświadczeniem mogą zgromadzić maksymalnie 24 punkty. Przekroczenie ustalonego limitu skutkuje obowiązkiem przystąpienia do ponownego egzaminu państwowego, obejmującego część teoretyczną i praktyczną.

Jak sprawdzić, ile mam punktów karnych?

Liczbę zgromadzonych punktów karnych można sprawdzić na kilka sposobów. Najprostszy to wizyta na komisariacie policji z ważnym dokumentem tożsamości - funkcjonariusze udzielą informacji o aktualnym stanie konta punktowego oraz wydadzą specjalne zaświadczenie dotyczące liczby zgromadzonych punktów.

Innym sposobem sprawdzenia liczby punktów karnych jest wgląd do systemu CEPiK. Oprócz informacji o punktach, Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców zawiera także dane dotyczące kierowcy oraz pojazdu będącego jego własnością. Najwygodniejszą alternatywą jest aplikacja mObywatel, która pozwala nie tylko sprawdzić aktualny stan konta punktowego, ale również historię wystawionych mandatów nawet z własnego domu.

Po jakim czasie kasują się punkty karne?

Od 17 września 2023 roku, zgodnie z nowymi przepisami, punkty są ważne przez 12 miesięcy od daty opłacenia mandatu. Warto zauważyć, że okres ważności punktów uległ skróceniu. Wcześniej, czyli między 17 września 2022 a 17 września 2023, obowiązywały przepisy, które przewidywały, że punkty kasowane były dopiero po 24 miesiącach od momentu zapłaty mandatu.

Jednocześnie zmiany z 17 września 2023 roku przywróciły możliwość usuwania punktów karnych. Kierowcy mogą co pół roku wziąć udział w specjalnym kursie, dzięki któremu można wykasować 6 punktów z kartoteki. Kurs trwa jeden dzień, czyli 8 godzin, i nie jest dostępny w formie online. Wynika to z faktu, że po zmianach kurs obejmuje zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną. Dodatkowo, mogą w nim uczestniczyć tylko osoby posiadające prawo jazdy od co najmniej roku oraz mające na koncie mniej niż 24 punkty karne.

Audi A6 znowu ma silniki spalinowe. Ale nie myślcie tylko o TDI Maciej Olesiuk INTERIA.PL