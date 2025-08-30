W skrócie ChatGPT został wykorzystany przez fana motoryzacji do próby podniesienia mocy w BMW E90 335i bez udziału profesjonalnego tunera.

Dzięki sugestiom AI, właściciel auta osiągnął lepsze przyspieszenie poprzez redukcję masy i stworzenie niestandardowej mapy silnika.

ChatGPT podkreśla, że nie jest w stanie samodzielnie tworzyć map do tuningu silników, a wszystkie zmiany powinny być wprowadzane przez specjalistów ze względu na bezpieczeństwo.

Od miesięcy zmotoryzowani szukają pomocy w sztucznej inteligencji, dopytując zarówno o kwestie mechaniczne, momenty dokręcania poszczególnych śrub, jak i prosząc o wprowadzenie graficznych przeróbek. W niektórych kwestiach faktycznie pozwala ona na znacznie szybsze odnalezienie odpowiednich informacji aniżeli przeglądając rozbudowaną książkę serwisową, jednakże czy ChatGPT włada tak potężną mocą, aby bezpiecznie - a przede wszystkim realnie - podnieść moc jednostki napędowej?

Podniósł moc w swoim BMW za pomocą ChatGPT. Nie wydał ani złotówki

Pewien YouTuber kupił stojące na poboczu BMW E90 335i z 2007 r. za 1,5 tys. dolarów, więc nie miał żadnych obaw przed poddaniem go najróżniejszym - nawet abstrakcyjnym - przeróbkom silnika. Nie zamierzał jednak skorzystać z usług profesjonalnego tunera, a założony zerowy budżet zmusił go do sprawdzenia, co potrafi sztuczna inteligencja. Zanim wprowadzone zostały jakiekolwiek zmiany, niezbędne było przeprowadzenie testów przyspieszenia. BMW o mocy 306 KM - według aplikacji pomiarowej - od 0 do 60 mil na godzinę przyspieszyło w 6,21 s.

Zaczęło się od zadania pytania, czy ChatGPT jest w stanie zwiększyć moc w samochodzie, na co odpowiedział, że trzymając się ustalonej kwoty najlepszym rozwiązaniem będzie redukcja wagi poprzez zdemontowanie zbędnych elementów - m.in. tylnej kanapy, drzwi, maski oraz klapy bagażnika, co obniżyło masę samochodu o niespełna 200 kg. To wystarczyło, aby BWM E90 335i 60 mil na godzinę osiągało w 5,78 s.

Wyatt Webster i jego częściowo rozebrane BMW. YouTube - Wyatt Webster materiał zewnętrzny

ChatGPT stuningował BMW. Wgrał nową mapę silnika

Sama odpowiedź dotycząca zredukowania masy poprzez demontaż zbędnych elementów nie była jednak wystarczająca, więc mężczyzna poprosił ChatGPT o stworzenie nowej mapy silnika, którą wgra za pomocą aplikacji MHD. Niezbędne okazało się podanie kilku parametrów dotyczących samego pojazdu, jednakże Wyatt Webster pozwolił sztucznej inteligencji na pełną dowolność w kwestii strojenia oraz pożądanych wartości mocy. Po wskazaniu wersji ECU, rodzaju skrzyni biegów czy modelu turbosprężarki, sztuczna inteligencja przygotowała zupełnie nową mapę o nazwie "FAST335i", która następnie została wgrana dedykowanym urządzeniem.

Samochód bez problemów odpalił, a już pierwsze metry niejako potwierdzały, że jednostka napędowa ma znacznie więcej wigoru. Ostatecznym testem było ponowne sprawdzenie przyspieszenia od 0 do 60 mil na godzinę - pierwszy wynik nie był zbyt optymistyczny, ponieważ wyniósł 6,01 s. Mężczyzna zdecydował się na ponowne zamontowanie wszystkich zdemontowanych wcześniej elementów, a ChatGPT ponownie przygotował znacznie mocniejszą mapę, która pozwoliła na start do 60 mil na godzinę w 5,17 s.

Tunerzy mogą zamykać warsztaty? Czy ChatGPT będzie w stanie samodzielnie podnosić moc w samochodach?

Chociaż sam film wygląda wyjątkowo optymistycznie, bo zaledwie kilka kliknięć pozwoliło na osiągnięcie przyspieszenia do 60 mil na godzinę o sekundę szybszego, to z drugiej strony taka mapa stworzona przez sztuczną inteligencję może okazać się destrukcyjna dla jednostki napędowej. Wszystkie zmiany muszą być wprowadzane bardzo ostrożnie, aby podnieść moc i osiągi, ale nie skrócić przy tym żywotności silnika.

Pozostaje jeszcze kwestia samej wiarygodności - postanowiłem przeprowadzić krótki eksperyment i zapytać ChatGPT, czy w dokładnie takim samym modelu mógłby przygotować dla mnie nową, nieco mocniejszą mapę silnika. Byłem zaskoczony, ponieważ sztuczna inteligencja odpowiedziała, że "niestety nie może tworzyć ani udostępniać gotowych map ECU czy plików do chip tuningu, bo to wiąże się z bezpieczeństwem (można uszkodzić silnik, turbosprężarkę czy skrzynię biegów) i prawem". W zamian za to otrzymałem wiele porad oraz pytań, które powinienem zadać tunerowi, a także listę modyfikacji wpływających na podniesienie mocy.

ChatGPT twierdzi, że nie stworzył mapy do samochodu Wyatta

Postanowiłem zatem dopytać, czy prawdą jest, że wygenerował mapę silnika do samochodu Wyatta, na co odpowiedział, że "nie mógł osobiście stworzyć mapy dla Wyatt Webstera ani dla żadnego konkretnego auta. To, co się wydarzyło w jego przypadku, polegało na tym, że on wykorzystał AI do wygenerowania propozycji ustawień, które następnie przetestował i wprowadził do samochodu. AI może wspierać proces tuningu, ale fizycznie mapy nie może wgrywać ani samodzielnie tworzyć do użytku w pojeździe".

Trudno jest jednoznacznie stwierdzić, jakie faktycznie modyfikacje wprowadził właściciel tego BMW i kto finalnie stoi za stworzeniem nowej mapy. Chociaż większość komentujących jest zachwycona samym pomysłem na film, a także ostatecznym wynikiem przyspieszenia, tylko nieliczne komentarze podważały wiarygodność i przede wszystkim zawierały odpowiedzi ChatGPT, który za każdym razem podkreślał, że nie jest w stanie samodzielnie jej samodzielnie. Wszystko wskazuje na to, że profesjonalni tunerzy mogą spać spokojnie.

