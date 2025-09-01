W skrócie Od września policja zintensyfikuje patrole przy szkołach w ramach akcji "Bezpieczna droga do szkoły".

Policjanci przypominają kierowcom o ostrożności, ograniczeniu prędkości i prawidłowym przewożeniu dzieci.

Przeprowadzono kontrolę ponad 15 tys. miejsc przy szkołach, planowane są spotkania edukacyjne dla uczniów i rodziców.

Rozpoczęcie roku szkolnego po wakacjach powoduje wzrost natężenia ruchu w rejonach placówek oświatowych, zarówno ze strony uczniów i rodziców, jak i kierowców poruszających się w pobliżu szkół. W trosce o bezpieczeństwo dzieci, od 1 do 30 września 2025 roku Policja prowadzi kompleksowe działania informacyjno-edukacyjne pod nazwą "Bezpieczna droga do szkoły".

Policjanci przypomną kierowcom podstawowe zasady

Podczas realizacji działań funkcjonariusze skupią się przede wszystkim na monitorowaniu osób poruszających się po drogach. Policjanci będą przypominać kierowcom o zachowaniu szczególnej ostrożności, o ograniczaniu prędkości w rejonie przejść dla pieszych oraz o obowiązku bezpiecznego przewożenia dzieci w samochodach.

Kontrola infrastruktury drogowej w ponad 15 tys. miejsc

To jednak nie wszystko. W okresie wakacyjnym, mając na względzie bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, funkcjonariusze przeprowadzili kontrolę infrastruktury drogowej w 15 626 miejscach znajdujących się w rejonie przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych. Gdy ujawniono jakiekolwiek nieprawidłowości, kierowano odpowiednie wnioski do zarządców dróg w celu ich usunięcia lub uzupełnienia oznakowania.

W ramach "Bezpiecznej drogi do szkoły" policjanci planują także organizować spotkania z uczniami i nauczycielami, podczas których przypomną zasady bezpiecznego poruszania się po drogach oraz znaczenia noszenia elementów odblaskowych.

Policja z ważnym apelem do rodziców i opiekunów

Policja zwróciła się również z apelem do rodziców i opiekunów, aby dawali dzieciom dobry przykład, rozmawiali z nimi o zasadach bezpieczeństwa oraz - w pierwszych dniach roku szkolnego, jeśli to możliwe - towarzyszyli im w drodze do szkoły. Funkcjonariusze zachęcają ponadto nauczycieli do podejmowania inicjatyw związanych z edukacją i kształtowaniem właściwych postaw w ruchu drogowym wśród dzieci i młodzieży.

