Chińskie EV wyprzedzają Teslę i Forda?

Marki takie jak BYD czy Geely stały się globalnymi graczami, którzy coraz mocniej konkurują z Teslą czy Fordem. BYD w 2024 r. sprzedał ponad 3 mln pojazdów elektrycznych i hybryd typu plug-in, wyprzedzając Teslę w światowym rankingu producentów EV.

Nawet Jim Farley, prezes Forda, w czerwcu 2025 r. przyznał, że chińskie modele pod względem technologii pokładowej, jakości i kosztów są znacznie lepsze niż te oferowane przez zachodnich producentów. To pokazuje skalę przewagi, jaką osiągnęły firmy z Państwa Środka.

Dlaczego chińskie marki EV wygrywają?

Zdaniem Dary Khosrowshahiego, który zarządza działalnością firmy Uber w ponad 70 krajach na całym świecie od 2017 roku, sukces chińskich producentów to efekt połączenia dwóch czynników: konkurencji oddolnej i polityki przemysłowej państwa. Rząd wyznacza ramy i wspiera sektor, ale ostatecznie przetrwają tylko ci producenci, którzy sprostają rynkowej rywalizacji.

Chińskie firmy dzięki temu szybciej wprowadzają nowe modele, utrzymują niższe ceny i jednocześnie oferują bogatsze wyposażenie niż wielu zachodnich konkurentów.

Uber inwestuje w elektromobilność

Sam Uber od lat stawia na elektryfikację floty. W lipcu 2025 r. firma zainwestowała 300 mln dol. w producenta aut elektrycznych Lucid, którego model Gravity ma trafić do usług robotaxi.

Jednocześnie Uber rozwija współpracę z Waymo, należącym do Alphabetu. Pierwsze wspólne robotaksówki pojawiły się w Phoenix, a później w Austin i Atlancie. W sierpniu Waymo uzyskało zgodę na testy pojazdów autonomicznych w Nowym Jorku.

Choć zachodni producenci wciąż liczą się na rynku, to Chiny narzucają tempo rozwoju elektromobilności. Jeśli trend się utrzyma, to właśnie tam mogą powstawać rozwiązania, które w najbliższych latach zdefiniują światowy rynek aut elektrycznych.

