W okresie od stycznia do marca 2025 roku w Polsce zarejestrowano 5 107 nowych samochodów elektrycznych, co oznacza wzrost o 22 proc w stosunku do I kwartału ubiegłego. Na pierwszym miejscu znalazła się Tesla z wynikiem 899 sztuk - mimo że przez kilka tygodni ograniczała dostępność Modelu Y ze względu na premierę odświeżonej wersji.