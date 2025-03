Początek roku był całkiem niezły dla dealerów oferujących swoim klientom samochody elektryczne. Dzięki uruchomieniu programu dopłat do zakupu takich aut - NaszEauto - który działa w Polsce od 3 lutego bieżącego roku - w samym lutym zarejestrowano w Polsce 1675 samochodów elektrycznych (+22 proc. r/r). Skumulowany wynik po pierwszych dwóch miesiącach wynosił na koniec lutego 2796 sztuk (+12,5 pros. r/r).

Do końca lutego na nasze drogi trafiło aż 289 takich aut. Biorąc pod uwagę, że w pierwszych dwóch miesiącach bieżącego roku mieliśmy w sumie 41 dni roboczych, daje to wynik 7 zarejestrowanych w Polsce nowych Dacii Spring dziennie.

Trzecim najlepiej sprzedającym się w tym roku samochodem elektrycznym w Polsce jest obecnie Tesla Model Y . Do końca lutego w naszym kraju zarejestrowano 153 takie samochody, co oznacza spadek sprzedaży o 61,4 proc.

Skokowy wzrost zainteresowania Dacią Spring łatwo wytłumaczyć. Od 3 lutego w Polsce ruszyły dopłaty do zakupu samochodów elektrycznych. Jak informowali niedawno przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, po pierwszym miesiącu obowiązywania programu NaszEauto osoby zainteresowane zakupem elektrycznego auta złożyły dokładnie 1322 wnioski o dofinansowanie. Średnio każdy z nich oznacza dopłatę do zakupu samochodu w wysokości 29 500 zł.

Wiceminister Krzysztof Bolesta informował też, że dzięki programowi w miesiąc do stacji demontażu pojazdów trafiło 186 samochodów spalinowych.

Jak dowiedzieliśmy się w Renault Polska, ponad 81 proc. ze sprzedanych w tym roku w naszym kraju egzemplarzy Dacii Spring trafiło w ręce klientów indywidualnych. W tym miejscu warto przypomnieć, że program NaszEauto skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych i właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych. Z państwowych dopłat nie mogą więc skorzystać np. floty.

Obecnie ceny Dacii Spring w bazowej odmianie Essential rozpoczynają się od 76 900 zł. Pośrednia wersja - Expression - to wydatek 86 000 zł. Topowa - Extreme - 90 600 zł.

W przypadku klientów indywidualnych bazowa kwota dopłaty do zakupu elektrycznego auta w ramach program NaszEauto wynosi 18 500 zł, co obniża cenę podstawowej Dacii Spring do poziomu 58 400 zł.