Nowe, niebieskie światło na sygnalizatorach. Kierowcy pytają o co chodzi

Zastosowanie niebieskich świateł potwierdzających w USA pokazuje, jak proste rozwiązania mogą realnie wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Choć system ten nie rejestruje wykroczeń w sposób automatyczny, znacznie ułatwia pracę funkcjonariuszy i pozwala skuteczniej egzekwować przepisy dotyczące przejazdu na czerwonym świetle. To także przykład na to, że nie zawsze potrzebne są kosztowne kamery czy skomplikowane systemy - czasem wystarczy dobrze przemyślany detal, by zwiększyć dyscyplinę kierowców i ograniczyć liczbę wypadków. Czy podobne rozwiązanie mogłoby sprawdzić się również w Polsce? To pytanie, które warto postawić decydentom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo ruchu drogowego. Niestety, nic nie wskazuje na to, by były u nas prowadzone prace nad podobnym rozwiązaniem.