Darowizna samochodu to jeden z najprostszych sposobów na przekazanie pojazdu bliskiej osobie bez konieczności dokonywania płatności. Ze względu na charakter umowy darowizny podlega ona opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, a obowiązek leży po stronie osoby obdarowanej. Najczęściej ten rodzaj umowy zawierany jest pomiędzy członkami najbliższej rodziny.

Czy umowę o darowiźnie pojazdu należy sporządzić u notariusza?

Należy pamiętać, że darowizna ma charakter dobrowolny i niezobowiązujący. Niezbędne jest sporządzenie umowy darowizny, w której zawarte zostaną dane obu stron oraz pojazdu. Zgodnie z art. 890 Kodeksu cywilnego umowa darowizny powinna zostać sporządzona w formie aktu notarialnego. Jednak w przypadku darowizny samochodu nie jest to konieczne, a wiążący będzie również dokument w formie pisemnej.

Osoba obdarowana ma następnie 6 miesięcy na zgłoszenie darowizny w urzędzie skarbowym (formularz SD-Z2), co jest obowiązkowe w przypadku rzeczy materialnych lub majątku o wartości powyżej 36 120 zł. Na przerejestrowanie pojazdu w wydziale komunikacji mamy 30 dni.

Kiedy nie trzeba płacić podatku od darowizny samochodu?

Przede wszystkim z obowiązku podatkowego zwolnieni są najbliżsi członkowie rodziny zaliczani do tzw. zerowej grupy podatkowej, czyli:

małżonkowie,

wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie),

zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki),

pasierbowie,

ojczym, macocha,

rodzeństwo.

Podatku nie zapłacimy w przypadku, gdy wartość samochodu nie przekracza 36 120 zł i warto wiedzieć, że kwota ta dotyczy darowizn od tej samej osoby w ciągu ostatnich 5 lat. W praktyce dobrym sposobem jest zgłoszenie otrzymanej ruchomości nawet poniżej tej kwoty, ponieważ zdarzały się przypadki, gdy ktoś zapominał o innych rzeczach otrzymanych od tego samego członka rodziny w poprzednich latach.

Istnieje możliwość przekazania tylko części udziałów w pojeździe, jednakże wówczas należy pamiętać o sporządzeniu umowy darowizny części samochodu, która pozwala na dodanie drugiej osoby jako właściciela. W tym przypadku obowiązują dokładnie te same zasady podatkowe, co przy przekazaniu całego pojazdu.

Po jakim czasie można sprzedać samochód otrzymany w ramach darowizny?

Zdecydowanie najczęściej pojawiającym się pytaniem jest czas, jaki należy odczekać po otrzymaniu darowizny, aby podczas dalszej odsprzedaży pojazdu nie zapłacić podatku. Oczywiście do sprzedaży może dojść w każdej chwili, jednakże jeśli nastąpi to przed upływem 6 miesięcy od daty nabycia, zostanie ona potraktowana jako przychód i może podlegać opodatkowaniu PIT.

W przypadku rzeczy ruchomych okres opodatkowania obliczamy jako pół roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Warto również dokładnie zapoznać się z zapisami znajdującymi się w umowie, ponieważ zdarzały się sytuacje, gdy darczyńca ustalał czas, przez który nie można było sprzedać samochodu.

Sprzedaż samochodu otrzymanego w ramach darowizny przed upływem 6 miesięcy

Jeżeli jednak do sprzedaży dojdzie przed upływem 6 miesięcy to zastosowanie ma art. 24 ust. 6 ustawy PIT, zgodnie z którym dochodem z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia rzeczy a kosztem ich nabycia, pomniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie jej posiadania. W przypadku darowizny nie występuje koszt nabycia, a zastosowanie ma skala podatkowa określona w art. 27 ust. 1 ustawy PIT, czyli podstawowa stawka w wysokości 12 proc. Rozliczenie podatku dokonuje się na etapie składania zeznania rocznego PIT-36 w terminie do 30 kwietnia.

