W skrócie Toyota inwestuje 680 mln euro w rozbudowę fabryki w Kolínie w Czechach, aby rozpocząć produkcję samochodów elektrycznych i akumulatorów.

Projekt jest wspierany przez rząd Czech, a większość komponentów będzie pochodzić od lokalnych dostawców, co ma przyczynić się do rozwoju gospodarki regionu.

Inwestycja Toyoty oznacza strategiczny zwrot marki w stronę elektromobilności i jest odpowiedzią na rosnącą konkurencję na europejskim rynku aut elektrycznych.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Toyota inwestuje 680 mln euro w Czechach

Rozbudowa zakładu Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (TMMCZ) obejmie powiększenie fabryki do 173 202 m2. Obecnie zakład wytwarza modele Aygo X i Yaris Hybrid, a jego roczna zdolność produkcyjna sięga 220 tys. aut. Po modernizacji obiekt stanie się centrum europejskiej transformacji Toyoty.

Skala przedsięwzięcia rośnie dzięki zaangażowaniu rządu Czech, który przeznaczy 64 mln euro (ok. 273 mln zł) na współfinansowanie rozbudowy. To naturalny ruch, ponieważ przemysł motoryzacyjny odpowiada za ok. 10 proc. PKB kraju. W fabryce w Kolínie pracuje obecnie ok. 3,5 tys. osób, a inwestycja ma zwiększyć zatrudnienie, choć Toyota nie ujawnia jeszcze szczegółowych prognoz.

Produkcja aut elektrycznych i akumulatorów

W Kolínie powstaną pierwsze samochody elektryczne Toyoty z napędem akumulatorowym przeznaczone na rynek europejski. Jednocześnie rozbudowane zostaną moce produkcyjne w zakresie akumulatorów trakcyjnych, które stanowią podstawę elektromobilności.

Toyota zapowiada, że do końca 2026 roku wprowadzi na rynek europejski 14 modeli elektrycznych. Wybór Kolína nie jest przypadkowy - większość komponentów będzie pochodzić od czeskich dostawców, co zapewni rozwój lokalnego łańcucha dostaw i wzmocni pozycję gospodarki w regionie.

Dla samego producenta to krok przełomowy. Toyota przez lata koncentrowała się na hybrydach i napędach wodorowych, odkładając decyzję o pełnym wejściu w segment aut elektrycznych. Uruchomienie produkcji w Czechach oznacza zmianę tej strategii.

Elektromobilność w Europie zyskuje na znaczeniu

Inwestycja Toyoty wpisuje się w odwrócenie trendu na europejskim rynku. Po spadku sprzedaży w 2024 roku, pierwsza połowa 2025 roku przyniosła wzrost rejestracji samochodów elektrycznych w Unii Europejskiej o ponad 20 proc. rok do roku (ACEA).

Koncern nie może dłużej zwlekać. Volkswagen, Hyundai czy chińskie marki BYD i Nio systematycznie zwiększają udział w rynku. Fabryka w Kolínie to odpowiedź na rosnącą konkurencję i próba umocnienia pozycji Toyoty w kluczowym segmencie motoryzacji.

Mercedes GLC 400 4MATIC na prąd. Najważniejszy SUV marki w elektrycznej wersji INTERIA.PL