Pijana 71-latka z zakazem prowadzenia skosiła słupki i porzuciła auto z pasażerką

W skrócie 71-letnia kobieta z Legnicy kierowała samochodem mimo sądowego zakazu oraz po odebraniu prawa jazdy.

Po spowodowaniu kolizji na ul. Brama Głogowska oddaliła się z miejsca zdarzenia, by ukryć fakt prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu.

Kobiecie grozi do 5 lat więzienia, wysoka grzywna oraz wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów.

Do zdarzenia doszło w czwartek 11 września przed godziną 7 rano. Wtedy to dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Legnicy otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, jakie miało miejsce na ul. Brama Głogowska.

Przybyli na miejsce funkcjonariusze zastali stojącą na chodniku Mazdę, w której na miejscu pasażera siedziała kobieta. Wyjaśniła ona policjantom, że jechała razem z koleżanką do pracy. Kierującej nie było jednak na miejscu. Jak ustalili funkcjonariusze, na wysokości skrzyżowania ulic Brama Głogowska i Pocztowa uderzyła ona w słupki zabezpieczające studzienkę kanalizacyjną, a następnie porzuciła samochód wraz z koleżanką.

Policjanci wyruszyli więc razem z pasażerką na poszukiwanie sprawczyni zdarzenia. Udało się ją odnaleźć dość szybko i szybko też wyszło na jaw dlaczego oddaliła się z miejsca kolizji. 71-letnia kobieta miała nie tylko odebrane prawo jazdy, ale także nałożono na nią sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

To jednak nie koniec jej przewinień. Podczas badania alkomatem okazało się, że kierująca miała ponad promil alkoholu we krwi. Została później przewieziona do szpitala, gdzie pobrano jej krew do dalszych badań.

Uszkodzony samochód został odholowany na policyjny parking, a 71-latka stanie teraz przed sądem. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych grozi jej kara pozbawienia wolności do lat 5, wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów na kolejne lata.

Policja nie podała natomiast, czy kobiecie grozi także konfiskata pojazdu za jazdę po alkoholu. Według obecnych przepisów taka kara zawsze jest orzekana, gdy kierujący ma powyżej 1,5 promila alkoholu. 1 promil wystarcza, gdy doszło do wypadku, ale w tym przypadku była to jedynie kolizja. Natomiast przekroczenie 0,5 promila wystarcza do odebrania samochodu, jeśli to kolejny przypadek zatrzymania kierującego na jeździe pod wpływem alkoholu. Policja nie podała jednak czy to właśnie było powodem nałożenia na 71-latkę zakazu prowadzenia samochodów.

