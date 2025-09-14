W skrócie Volkswagen planuje zainwestować 1 mld euro w sztuczną inteligencję, by przyspieszyć rozwój nowych modeli i sprostać konkurencji z Chin.

Współpraca z Dassault Systèmes oraz rozwój Digital Production Platform mają skrócić czas tworzenia aut i zoptymalizować produkcję.

Celem firmy jest nie tylko wprowadzenie nowych technologii, ale także osiągnięcie do 4 mld euro oszczędności i redukcja emisji CO2.

Obecności producentów aut z Państwa Środka nie da się już nie zauważyć, co potwierdzają przede wszystkim rosnące słupki sprzedażowe, a także słowa wypowiadane przez dyrektorów topowych marek, którzy co rusz podkreślają, jak ważne obecnie jest wprowadzanie innowacji oraz nowych modeli. Chińczycy nie zamierzają się zatrzymywać, dlatego niezbędne okazuje się przeniesienie części produkcji na Wschód, a także wdrażanie nowych technologii. Grupa Volkswagen zainwestuje 1 mld euro w rozwój sztucznej inteligencji, która ma wspierać tworzenie nowych samochodów.

VW inwestuje 1 mld euro. Tym sposobem chce zaoszczędzić i sprostać konkurencji z Chin

Podczas targów IAA Mobility 2025 producenci samochodów osobowych prezentowali najnowsze modele, aby zatrzymać przy sobie klientów coraz bardziej zainteresowanych propozycjami z Chin. Volkswagen ogłosił wówczas, że zainwestuje do 1 mld euro w rozwój AI, która będzie miała za zadanie przyspieszyć proces rozwoju oraz produkcji nowych modeli i technologii.

Dla nas AI jest kluczem do większej szybkości, jakości i konkurencyjności - w całym łańcuchu wartości, od rozwoju pojazdów po produkcję

Volkswagen stawia na AI. Tym sposobem chce konkurować z markami z Chin

Volkswagen podkreśla, że sztuczna inteligencja stanie się kluczowym narzędziem w procesie rozwoju nowych modeli. Wspólnie z Dassault Systèmes koncern tworzy zintegrowane środowisko inżynieryjne oparte na AI, które ma umożliwić wirtualne testy i symulacje podzespołów. Dzięki temu czas wprowadzania nowych aut na rynek ma skrócić się nawet o 25 proc., a cykl rozwojowy modeli spadnie z obecnych ponad 48 do 36 miesięcy lub mniej.

W obszarze produkcji Volkswagen rozwija swoją platformę Digital Production Platform (DPP), która obecnie łączy ponad 40 zakładów. Nowe aplikacje AI pomagają zoptymalizować współdziałanie złożonych procesów w montażu pojazdów, przyczyniając się jednocześnie do bardziej efektywnego wykorzystania energii i materiałów, a także obniżając koszty i redukując emisję CO2. Koncern szacuje, że dzięki temu do 2035 r. osiągnie nawet 4 mld euro oszczędności.

Niemiecki producent chce przyspieszyć proces rozwoju nowych modeli. To nowy sposób na chińskich producentów samochodów

Chociaż kwota 1 mld euro robi wrażenie, to wielu innych producentów od lat inwestuje w sztuczną inteligencję zarówno w obszarze rozwoju pojazdów, jak i autonomicznej jazdy. Volkswagen stawia na skrócenie czasu rozwoju nowych technologii oraz modeli, co ma przełożyć się na odzyskanie przewagi konkurencyjnej w czasach stale rosnącej presji ze strony chińskich producentów. Jeśli prognozy firmy o 4 miliardach euro oszczędności się sprawdzą, oznacza to czterokrotny zwrot inwestycji w perspektywie dekady.

Podczas IAA Mobility 2025 Volkswagen zaprezentował również koncepcyjny model ID Cross, czyli niewielkiego elektrycznego SUV-a. Uzupełni on ofertę przystępnych cenowo aut napędzanych prądem, odpowiadając tym samym na zapotrzebowanie rynku, gdzie wielu klientów nadal wstrzymuje się z zakupem pojazdu EV z powodu wysokiej ceny.

