Tunel o długości 140 metrów zastąpił przejazd kolejowy, poprawiając płynność ruchu i bezpieczeństwo na drodze powiatowej.

Inwestycja kosztowała około 42 mln zł, a jej realizacja była wynikiem współpracy PKP PLK i samorządów, wpisując się w szerszy program modernizacji infrastruktury na Mazowszu.

Tunel drogowy w Teresinie otwarty wcześniej niż zakładano

Nowy tunel ma 140 metrów długości i zastąpił dotychczasowy przejazd kolejowy. Dzięki temu kierowcy nie muszą już czekać przed rogatkami, a ruch w tej części powiatu sochaczewskiego stał się płynniejszy. Obiekt łączy ul. Świętego Maksymiliana Kolbego w Teresinie z ul. Szymanowską w Paprotni, czyli drogę powiatową nr 3837W.

Zgodnie z umową inwestycja miała być gotowa w grudniu tego roku, jednak prace zakończono pół roku wcześniej. Budowa była prowadzona przy utrzymaniu ruchu kolejowego - tory demontowano etapami, a po wykonaniu płyty nośnej tunelu przywracano infrastrukturę kolejową.

Tunel wyposażono w dwa pasy ruchu dla samochodów oraz ścieżkę pieszo-rowerową, co ma poprawić bezpieczeństwo i komfort wszystkich uczestników ruchu.

Inwestycja w Teresinie za 42 mln zł

Całkowity koszt budowy tunelu wyniósł ok. 42 mln zł netto. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pokryły z tej kwoty 19,5 mln zł w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap IV". Pozostałe środki przeznaczyły samorządy: Powiat Sochaczewski oraz Gmina Teresin.

Projekt ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS).

Jak podkreślają przedstawiciele PKP PLK, realizacja inwestycji przyspieszyła dzięki dobrej współpracy z samorządami i sprawnej organizacji prac.

Nowoczesna infrastruktura na Mazowszu

Budowa tunelu w Teresinie to część szerszego programu modernizacji skrzyżowań kolejowo-drogowych na Mazowszu. W ostatnich latach powstały podobne obiekty m.in. w Pruszkowie, Ciechanowie, Warszawie, Legionowie, Otwocku, Wołominie, Zielonce, Kobyłce, Tłuszczu, Toporze, Jasienicy Mazowieckiej i Sulejówku.

Obecnie w Warszawie realizowane są trzy kolejne inwestycje - w Rembertowie i Wesołej. Celem wszystkich działań jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i kolejowym, a także skrócenie czasu przejazdu w rejonach dotychczas obciążonych korkami.

