W niedzielę 21 lipca 2025 r. przez tunel im. Marii i Lecha Kaczyńskich na drodze ekspresowej S7 przejechało dokładnie 48 040 pojazdów. To najwyższy wynik w historii funkcjonowania tego obiektu, który został oddany do użytku 12 listopada 2022 r. Dotychczasowy rekord - 45 585 aut - padł niespełna miesiąc wcześniej, 23 czerwca, na zakończenie długiego weekendu.

Tunel pod Luboniem Małym to obiekt o długości 2058 metrów, wyposażony w dwie oddzielne nawy - po jednej dla każdego kierunku jazdy. Każda nawa posiada dwa pasy ruchu oraz pas awaryjny. Po uruchomieniu był to najdłuższy tunel drogowy w Polsce poza terenem zabudowanym, aż do oddania tunelu na S3 (Bolków - Kamienna Góra) w 2024 roku.

Tunel pod Luboniem Małym stał się kluczowym elementem Zakopianki, szczególnie w sezonie turystycznym. Rekordowe wyniki potwierdzają, jak istotne znaczenie ma ta inwestycja dla ruchu drogowego w południowej Polsce. Przekroczenie progu 22 mln przejazdów oraz nowy rekord dobowy to nie tylko liczby - to dowód na to, że infrastruktura drogowa w górach wciąż potrzebuje rozwoju i modernizacji, by sprostać rosnącemu natężeniu ruchu.