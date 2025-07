Pierwsze komentarze, które pojawiły się wraz z wprowadzeniem nowych przepisów w styczniu 2013 r., potwierdzały, że Polacy nie chcą zmian. Dotychczasowa formuła, a także podział na kategorie, ich zdaniem był poprawny, a chęć wprowadzenia nowych kategorii miała być jedynie sposobem na wyciągnięcie sporej kasy od przyszłych adeptów jazdy. Konieczne było ponowne przeprowadzenie badań lekarskich, zapłacenie za kurs, wniesienie opłaty za dokument fizyczny oraz za egzamin państwowy. Cel był jednak zdecydowanie inny, a rządzącym zależało na wprowadzeniu takiego podziału, który umożliwiłby motocyklistom stopniowe przechodzenie na coraz większe jednoślady.

Posiadacze kategorii A2 mogą jeździć większymi motocyklami. Kluczowy jest jeden zapis

Motocyklowa kategoria A2 jest kolejnym przystankiem na drodze do "królewskiego" prawa jazdy kat. A. Te uprawnienia odnoszą się bezpośrednio do motocykli, jednak posiadając je, nie możemy kierować wyłącznie jednośladami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, uprawnienia A2 pozwalają kierować:

motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW (47,6 KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,

motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,

pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Motocykle w Polsce stają się coraz bardziej popularne. INTERIA.PL

Kategoria A2 a motocykle. Zabronione jest blokowanie silników powyżej określonej mocy

Wprowadzona nowelizacja miała na celu stopniowe przygotowywanie motocyklistów do jazdy najmocniejszymi modelami. Ustawodawca wprowadził zapis, zgodnie z którym zabroniona jest jazda jednośladami, których moc została zdławiona o więcej niż połowę. Oznacza to, że posiadacze kategorii A2 nie mogą prowadzić motocykli, których moc przed wprowadzeniem modyfikacji przekraczała 70 kW, czyli około 95 KM.

Nie oznacza to jednak, że osoby posiadające uprawnienia kategorii A2 są skazane na zaledwie kilka modeli, bo obecnie wszyscy producenci w swojej ofercie mają modele dedykowane właśnie dla kierowców z tym prawem jazdy.

Nie tylko motocyklem na kategorię A2. Jakimi pojazdami można jeździć, mając prawo jazdy A2?

Posiadacze tej kategorii mogą także kierować pojazdami, które wchodzą w skład kategorii AM, czyli motorowerami i czterokołowcami lekkimi. Pierwszy z nich to motorower, którego definicja zawarta w Prawie o ruchu drogowym mówi, że jest to pojazd z silnikiem spalinowym o pojemności skokowej do 50 cm3 lub z silnikiem elektrycznym o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h. Z kolei czterokołowiec lekki to popularny quad, którego prędkość również nie może przekraczać 45 km/h, a masa własna nie może przekroczyć 350 kg.

Prowadzenie quada wymaga odpowiednich uprawnień 123RF/PICSEL

To największy plus wyrobienia kategorii A2. Niewielu motocyklistów o tym wie

Wśród motocyklistów nie brakuje przekonania, że kategoria A2 to jedynie sposób na robienie pieniędzy i chwilowy przystanek, który nie ma większego sensu. Z drugiej strony, jest to moment, który pozwala na wejście w świat pełnoprawnych motocykli, a co za tym idzie jednośladów o wyższej masie, większych silnikach, lepszych hamulcach, szybszym przyspieszeniu i nowoczesnej elektronice. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które ukończyły 18. rok życia. Jednak to nie jedyne korzyści, jakie niesie za sobą kategoria A2.

Przede wszystkim, kategoria A2 znacznie skraca czas możliwy do uzyskania "królewskiej" kategorii A. Jeśli posiadacie uprawnienia A2 otrzymane w wieku 16 lat, będziecie zmuszeni czekać aż do 24. roku życia. Jeśli jednak w międzyczasie zdecydujecie się na zdanie egzaminu państwowego na A2, uzyskacie możliwość zdania egzaminu na prawo jazdy kategorii A już po 2 latach posiadania A2 co oznacza, że możecie uzyskać pełne prawo jazdy motocyklowe najwcześniej w wieku 20 lat.

Nowy Mercedes CLA bez tajemnic. Nowa generacja, nowe technologie, nowy napęd Adam Majcherek INTERIA.PL