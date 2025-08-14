Uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego rozpoczną się już o godzinie 10:00 15 sierpnia uroczystą zmianą warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Z uwagi na ten element uroczystości w godzinach 8:00-11:00 15 sierpnia kierowcy nie będą mogli przejechać przez Plac Piłsudskiego oraz ulicą Królewską na odcinku między placami Małachowskiego i Piłsudskiego. Oznaczać to będzie także zmiany w organizacji funkcjonowania komunikacji miejskiej. Na objazdy skierowane zostaną autobusy obsługujące linie 111, 116, 128, 175, 178, 180 i 503.

Defilada w Warszawie. Zamknięte ulice

Kluczowe wydarzenie tego dnia odbędzie się jednak później. Chodzi o uroczystą defiladę, która zostanie zorganizowana na warszawskiej Wisłostradzie. W związku z tym zmiany wejdą w życie już dziś, 14 sierpnia. Od godziny 16:00 do 16:00 15 sierpnia trasa będzie niedostępna od mostu Skłodowskiej-Curie aż do ulicy Gagarina.

Warszawski ratusz podkreśla, że po obu stronach jezdni Wisłostrady od mostu Skłodowskiej-Curie do mostu Łazienkowskiego będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się. Oprócz tego zamknięta będzie ulica Pułkowa od Heroldów w stronę mostu Skłodowskiej-Curie. Ratusz informuje, że kierowcy przejadą tylko do ulicy Marymonckiej. Dla ruchu zamknięta będzie ponadto jezdnia Wisłostrady w kierunku Wilanowa od mostu Łazienkowskiego do ulicy Gagarina. Oprócz tego zamknięte będą także następujące ulice:

Gwiaździsta od ulicy Tczewskiej do Wisłostrady

Krasińskiego od ulicy Czarnieckiego do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się)

Krajewskiego od ulicy Dymińskiej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się)

Zakroczymska i Jeziorańskiego od Szymanowskiej do Muzeum Katyńskiego (zakaz zatrzymywania się)

Wenedów od ulicy Zakroczymskiej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się)

Sanguszki od ulicy Zakroczymskiej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się)

Mostowa i Boleść od ulicy Freta do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się)

Grodzka i Nowy Zjazd od alei "Solidarności" do Wisłostrady (ponadto zamknięty będzie parking pod mostem Śląsko-Dąbrowskim)

Bednarska od ulicy Dobrej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się)

Karowa od ulicy Browarnej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się)

Lipowa od ulicy Browarnej do ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie (zakaz zatrzymywania się)

Dobra od ulicy Karowej do Lipowej (zakaz zatrzymywania się)

Wiślana i Gęsta od ulicy Browarnej do Dobrej (zakaz zatrzymywania się)

Wybrzeże Kościuszkowskie pomiędzy tunelem Wisłostrady a ulicą Jaracza (zakaz zatrzymywania się)

Zajęcza od mostu Świętokrzyskiego do ulicy Dobrej (zakaz zatrzymywania się)

Tamka od ulicy Dobrej do mostu Świętokrzyskiego (zakaz zatrzymywania się)

Ludna od ulicy Solec do Wisłostrady

Wilanowska od ulicy Czerniakowskiej do Wisłostrady

Górnośląska od ulicy Czerniakowskiej do Wisłostrady

Łazienkowska, Szwoleżerów, 29 Listopada, Suligowskiego, Nowosielecka i Hołówki przed Wisłostradą

Przedstawiciele ratusza informują, że objazdy poprowadzą ulicami Modlińską i Jagiellońską, a następnie Wybrzeżem Helskim, Wybrzeżem Szczecińskim i Wałem Miedzeszyńskim. Po lewej stronie Wisły natomiast kierowcy, którzy będą jechali od strony Łomianek, będą kierowani do ul. Marymonckiej. Następnie przejadą ulicami Słowackiego, Mickiewicza, Andersa i Marszałkowską.

Czy w trakcie defilady mosty będą zamknięte?

Na tym jednak utrudnienia się nie kończą. Z uwagi na przeloty samolotów uczestniczących w defiladzie w godzinach 11:30-13:30 15 sierpnia zostanie całkowicie wstrzymany ruch na mostach Gdańskim i Śląsko Dąbrowskim. Co więcej, obie te przeprawy, wraz z kładką pieszo-rowerową, będą zamknięte dla pieszych i rowerzystów od godziny 11:00 do 14:00. Ratusz podkreśla, że w tym czasie przez most Gdański ciągle będą przejeżdżać autobusy, ale nie zatrzymają się one na znajdujących się na nim przystankach.

Defilada w Warszawie. Zmiany w komunikacji miejskiej

A skoro już przy komunikacji miejskiej jesteśmy, warto dodać, że już od godziny 16:00 14 sierpnia zmienią się trasy autobusów linii: 100, 106, 107, 108, 111, 114, 118, 127, 131, 141, 159, 162, 166, 167, 171, 185, 187, N14, N16, N33, N64, N83. Pojazdy obsługujące te połączenia wrócą na swoje trasy 15 sierpnia o godzinie 16:00. Oprócz tego w czasie wstrzymania ruchu na mostach Gdańskim i Śląsko-Dąbrowskim, czyli w godzinach 11:30-13:00 15 sierpnia na trasy objazdowe zostaną skierowane również autobusy linii 160, 190, 409, 500, Z-5, a także tramwaje linii: 4, 13, 20, 23, 26 i T.

Utrudnienia dla pieszych i rowerzystów w trakcie defilady w Warszawie

Utrudnienia dotkną również pieszych i rowerzystów. Warszawski ratusz informuje, że przy ulicach Krasińskiego, Wenedów, Ludnej i Łazienkowskiej nie będzie można przejść i przejechać rowerem na drugą stronę Wisłostrady. Zamknięte będzie także podziemne przejście pod Wisłostradą, przy ulicy Sanguszki.

