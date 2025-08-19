W skrócie Na polskich drogach pojawią się nowe fotoradary TraffiStar SR390, które będą rozmieszczone w 70 lokalizacjach wytypowanych z uwzględnieniem miejsc szczególnie niebezpiecznych.

Nowe urządzenia wyposażone są w najnowsze technologie, umożliwiające kontrolę kilku pasów ruchu oraz rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, a ich montaż zakończy się do lipca 2025 roku.

Statystyki policyjne pokazują wzrost liczby wypadków drogowych, jednak mimo tego spadła liczba ofiar śmiertelnych, co ma być dodatkowo poprawione przez inwestycje w monitoring prędkości.

Nowe fotoradary TraffiStar SR390 na polskich drogach

Pierwsze dwa fotoradary z nowej puli uruchomiono w Tarnowskich Górach (ul. J. Korola) oraz w Raciborzu (ul. Kozielska). W obu lokalizacjach obowiązuje ograniczenie do 50 km/h. Docelowo na drogach krajowych w całej Polsce stanie 70 urządzeń TraffiStar SR390. Producent, firma Lifor Sp. z o.o., ma 71 tygodni na ich dostawę i montaż.

Koszt jednego fotoradaru to blisko 240 tys. zł. Łączna wartość kontraktu wynosi 16 789 500 zł. Wszystkie urządzenia mają być uruchomione do lipca przyszłego roku.

Nowe fotoradary to sprzęt nowoczesny, zdolny do pracy w trudnych warunkach pogodowych. Mogą jednocześnie kontrolować kilka pasów ruchu, rozpoznają tablice rejestracyjne i przypisują wykroczenia do konkretnego pojazdu. Obudowa każdego urządzenia będzie żółta, a ich lokalizacje zostaną oznaczone znakami drogowymi.

Lokalizacje fotoradarów w Polsce

Nowe fotoradary TraffiStar SR390 zostaną rozmieszczone w całym kraju.

Województwo dolnośląskie: Gać, Gniewomirowice, Krępice, Mazurowice, Mirosławice, Strzelce, Wojcieszyce, Zgorzelec, Łagów, Świdnica.

Województwo kujawsko-pomorskie: Czarnowo, Mokre, Tywola.

Województwo lubelskie: Annopol, Liśnik Duży.

Województwo lubuskie: Bolemin, Nowogród Bobrzański, Słubice.

Województwo mazowieckie: Błonie, Goślice, Grabina, Mościbrody, Rębowo, Sierpc, Słupno, Zegrze.

Województwo małopolskie: Bilsko, Głogoczów, Olkusz, Ładna.

Województwo opolskie: Grobniki, Małujowice, Sieroniowice, odcinek między Rudnikami a Jaworznem.

Województwo podkarpackie: Cmolas, Głogów Małopolski, Potok, Woliczka.

Województwo podlaskie: Drohiczyn.

Województwo pomorskie: Chrząstowo, Jaromierz, Węgorzynko, Zajączkowo Tczewskie.

Województwo warmińsko-mazurskie: Bartoszyce, Dobre Miasto, Iława, Minty, Narty, Szczytno.

Województwo wielkopolskie: Budzyń, Chodzież, Cytrynowo, Czekuszewo, Golina, Kochłowy, Krotoszyn, Kuklinów, Paprotnia, Rumianek, Skulsk.

Województwo zachodniopomorskie: Gwda Mała, Kołbaskowo, Ostrowiec.

Województwo łódzkie: Strzelce, Żurawieniec.

Województwo śląskie: Racibórz, Tarnowskie Góry.

Województwo świętokrzyskie: Osiek, Sandomierz.

Lokalizacje wytypowano na podstawie analiz wypadkowości, przy współpracy z GDDKiA i Policją, z uwzględnieniem miejsc szczególnie niebezpiecznych - w pobliżu przejść dla pieszych, szkół czy punktów użyteczności publicznej.

Statystyki wykroczeń i wypadków

Obecnie system CANARD dysponuje ponad 470 urządzeniami różnego typu. W 2024 roku 459 fotoradarów zarejestrowało 719 158 wykroczeń związanych z nadmierną prędkością. Najwięcej zdjęć wykonały fotoradary w Świdniku (21 tys.), Rudzie Śląskiej (10,7 tys. i Wanatach (10,2 tys.).

Średnie przekroczenie prędkości wynosiło 22 km/h, ale największa grupa wykroczeń dotyczyła jazdy szybszej o 11-20 km/h ponad limit.

Fotoradar TraffiStar SR390 materiały prasowe

Dane policji wskazują, że w 2024 roku doszło do 21528 wypadków drogowych, czyli o 2,8 proc. więcej niż w 2023 r. Zginęło 1881 osób, co oznacza spadek o 0,6 proc. względem poprzedniego roku. Rannych zostało 24825 osób - wzrost o 2,9 proc. Liczba wypadków z udziałem pieszych zmniejszyła się o 4,7 proc.

Nowe fotoradary TraffiStar SR390 to inwestycja w bezpieczeństwo, ale też kolejne narzędzie kontroli kierowców. 70 urządzeń finansowanych z KPO ma zmniejszyć liczbę wypadków i uspokoić ruch w miejscach szczególnie niebezpiecznych. Pierwsze z nich już pracują, a cała sieć zostanie uruchomiona do połowy przyszłego roku.

