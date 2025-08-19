W Czechach rozpoczęły się przygotowania do pilotażowego programu, który zapowiada sporą rewolucję, nie tylko z punktu widzenia lokalnego prawa drogowego, ale także z perspektywy całej Europy. Nasi południowi sąsiedzi zamierzają podnieść prędkość maksymalną na autostradach ze 130 km/h do 150 km/h.

Gdzie w Czechach będzie można jechać 150 km/h?

Początkowo, w ramach wspomnianego już programu, kierowcy będą mogli poruszać się szybciej tylko na liczącym 50 km fragmencie autostrady D3 między Czeskimi Budziejowicami i Taborem. Program ma ruszyć na przełomie września i października.

Obecnie drogowcy prowadzą montaż specjalnych tablic informujących o ograniczeniu prędkości - łącznie pojawią się 42 takie instalacje. Inwestycja kosztowała Reditelstvi silnic a dalnic (czyli czeski odpowiednik GDDKiA) 55 mln koron czyli w przeliczeniu ponad 9,5 mln złotych.

Znaki będą sterowane zdalnie. Jeżeli warunki pogodowe będą dobre, natężenie ruchu umiarkowane, a na trasie nie będą prowadzone żadne prace, kierowcy skorzystają z możliwości jazdy z prędkością 150 km/h.

Czy będzie więcej odcinków z prędkością 150 km/h w Czechach?

Jeżeli program prowadzony na odcinku D3 się sprawdzi, Czesi mają w planach podnieść prędkość maksymalną również na innych odcinkach autostrad. Na liście znajdują się fragmenty trasy D1 z Przerowa do Ostrawy, a także część A11 w pobliżu miejscowości Hradec Kralove.

Jakie ograniczenia prędkości w Czechach?

Obecnie w Czechach kierowcy samochodów osobowych muszą stosować się do następujących ograniczeń prędkości:

50 km/h w terenie zabudowanym

90 km/h poza terenem zabudowanym

110 km/h na drogach ekspresowych

130 km/h na autostradach

W tym miejscu warto dodać, że wprowadzenie ograniczenia prędkości do 150 km/h na części czeskich autostrad zapowiedział w 2023 roku premier kraju, Petr Fiala. Stosowne przepisy, które to umożliwiają, weszły w życie na początku tego roku. Tym samym wkrótce w Czechach będzie obowiązywać jedno z najwyższych ograniczeń prędkości w Europie. Co prawda na niemieckich autostradach ograniczeń nie ma, ale prędkość sugerowana wynosi 130 km/h. Nie licząc tego kraju w czołówce państw z najwyższą prędkością maksymalną na autostradzie na Starym Kontynencie znajduje się Polska. W naszym kraju na tego typu trasach można poruszać się z prędkością 140 km/h.

Wprowadzenie wyższych ograniczeń prędkości na autostradzie D3 to również ważna informacja dla Polaków. Trasa zwana również "autostradą budziejowicką" to droga, którą wielu Polaków każdego roku pokonuje w stronę Austrii, z myślą o zimowym wypoczynku, a latem dalej, na chorwackie plaże.

Podwyżki cen badań technicznych samochodów. Ile zapłacimy? Polsat News Polsat News