W skrócie Coraz więcej osób donosi do urzędów skarbowych o wydatkach innych, szczególnie gdy dotyczą one nowych samochodów lub motocykli widocznych na portalach społecznościowych.

Donosy najczęściej pochodzą od bliskich, sąsiadów lub znajomych, zazwyczaj z powodu zawiści, a nie troski o uczciwość podatkową.

W przypadku zakupu pojazdu należy pamiętać o obowiązkowej deklaracji PCC-3 i opłaceniu 2-procentowego podatku, gdyż niedopełnienie formalności grozi poważnymi konsekwencjami.

Nie wszystkie kontrole urzędu skarbowego wynikają z przypadku, bo coraz częściej są one efektem celowych działań sąsiadów, znajomych, a nawet najbliższej rodziny. Zwiększona liczba donosów szczególnie ma miejsce w okresie komunijnym, urodzin oraz najróżniejszych świąt. To właśnie z tych okazji zazwyczaj wręczane są prezenty, a coraz rzadziej jest to tabliczka czekolady z odręcznie wypisanymi życzeniami. Zgodnie z najnowszymi trendami prym wiodą quady, motocykle, samochody, a także ekskluzywne wakacje. Wówczas pojawia się pytanie: "skąd wzięli na to pieniądze?".

Urząd skarbowy chętnie przyjmuje wszystkie donosy. Czasami skarżymy na siebie sami

W skali całego roku urzędy skarbowe przyjmują tysiące zgłoszeń od "zatroskanych obywateli", którzy bacznie obserwują wydatki, zakupy czy zmieniającą się sytuację majątkową. Chociaż to wyjątkowo przykre, to najczęściej zgłaszającym jest ktoś bliski - członek rodziny, znajomy lub sąsiad, który ma wątpliwości co do źródła pochodzenia środków finansowych na nowy zakup.

W zdecydowanej większości przypadków nie chodzi oczywiście o uczciwość podatkową, a o zawiść. Urzędnicy przyznają, że najczęściej rozchodzi się o zakup drogiego samochodu lub motocykla, a przedstawione scenariusze są oderwane od rzeczywistości. Mimo tego każda taka informacja musi zostać dokładnie sprawdzona.

Musisz o tym pamiętać kupując samochód. Deklaracja PCC-3 to obowiązek

Gdy na podjeździe przed domem zaczyna dumnie prężyć się nowy samochód, to w euforii nie można zapominać o spełnieniu wszystkich formalnych obowiązków. Po zakupie mamy 14 dni na poinformowanie o tym fakcie urzędu skarbowego poprzez złożenie deklaracji PCC-3 dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych, a jego wysokość jest uzależniona od wartości zakupionego pojazdu. Uiścić opłatę należy tylko w przypadku, gdy umowa kupna-sprzedaży została zawarta z osobą prywatną (nie od firmy i nie na firmę).

"Uprzejmie donoszę". Po zakupie pojazdu pamiętaj o zapłaceniu podatku

Aby uniknąć najróżniejszych problemów z urzędem skarbowym, należy pamiętać o podatku od czynności cywilnoprawnych. Przy zakupie pojazdu wynosi on 2 proc. jego wartości, a podstawą do wyliczenia jest kwota widniejąca na umowie kupna-sprzedaży. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze urzędnik przyjmie ją bez uwag - gdy cena odbiega od średniej ceny rynkowej, fiskus może samodzielnie oszacować wartość pojazdu na podstawie roku produkcji, wyposażenia czy przebiegu. Opłatę za PCC-3 można uiścić zarówno przelewem, jak i bezpośrednio w kasie urzędu. Z tego obowiązku zwolniony jest kupujący, gdy wartość przedmiotu nie przekracza 1 tys. zł.

Kara za niezapłacenie podatku PCC-3 nie jest stała i oblicza się ją na podstawie aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę - może wynosić od 1/10 do nawet 20-krotności tej kwoty.

Donos najwyższą formą kontroli. Wystarczy dodać zdjęcie na Facebooku

W dobie chwalenia się nawet najmniejszą rzeczą w mediach społecznościowych trzeba być świadomym, że post dociera do potężnej liczby osób. Podobnie jest z nowym samochodem czy motocyklem, który przez większą część dnia stoi dumnie zaparkowany przed domem. Kontrola społeczna staje się coraz bardziej realna, a poprawa sytuacji finansowej, która ma uwidocznienie w formie zakupu najróżniejszych przedmiotów, może wzbudzać zazdrość.

Chociaż zdecydowana większość donosów nie ma pokrycia w faktach, warto mieć na uwadze, że każde zgłoszenie musi być dokładnie sprawdzone przez urzędników. Wówczas brak zapłacenia podatku lub jakakolwiek nieprawidłowość może zakończyć się dotkliwą karą.

