W skrócie Na wybranych niemieckich autostradach wprowadzono czasowe ograniczenia prędkości – samochody mogą jechać maksymalnie 120 km/h, a motocykle 80 km/h.

Dotyczą one głównie betonowych fragmentów A3, A92 i A93, które mają kilkadziesiąt lat i są w złym stanie technicznym.

Szczególne restrykcje dla motocykli wynikają z ryzyka spękań i nierówności nawierzchni, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa.

W powszechnej świadomości Polaków niemieckie autostrady to świetnej jakości drogi, na których nie obowiązują ograniczenia prędkości. To obraz błędny. Owszem, w Niemczech istnieją fragmenty dróg, którymi można podróżować z dowolną prędkością, ale jednocześnie na wielu autostradach obowiązują ograniczenia prędkości.

Betonowe autostrady się sypią

Stan niemieckich autostrad również jest różny. Na przykład szereg dróg w południowej Bawarii zostało wybudowanych w latach 80. ubiegłego wieku i są to drogi betonowe, które dziś są w coraz gorszym stanie.

W przeciwieństwie do autostrad asfaltowych, nie ma możliwości szybkiej naprawy poprzez sfrezowanie wierzchniej warstwy i położenie nowej, co jest szybkim i względnie tanim sposobem naprawy. Autostrady batonowe mają większą trwałość, ale one również się zużywają, a ich naprawa wymaga zerwania betonowych płyt o grubości 30 cm i ułożenia nowej podbudowy, co oznacza generalny, drogi remont.

120 km/h dla samochodów, 80 km/h - dla motocykli

Wiele z tych betonowych dróg jest dziś w złym stanie i właśnie na nich obowiązują obecnie tymczasowe ograniczenia prędkości. Od maja samochody osobowe mogą podróżować z prędkością 120 km/h, a motocykle - 80 km/h. To radyklane ograniczenie dla motocykli ma obowiązywać do końca września, później zostanie zmienione na 120 km/h.

Ograniczenia dotyczą odcinków autostrad A3, A92 i A93, które od wybudowania nie zostały odnowione a ich wynosi od 35 do 44 lat:

A3: od węzła Deggendorf do węzła Hengersberg

A92: od węzła Oberschleißheim do węzła Eching-Ost, od węzłą Freising-Süd do węzła Freising-Ost i od węzła Landshut-West do węzła Dingolfing-Ost

A93: od węzła Saalhaupt do węzła Elsendorf

Ograniczenia prędkości będą obowiązywać aż do przeprowadzenia remontu, co jest sukcesywnie wykonywane.

Dlaczego motocykle muszą jeździć tak wolno?

Motocykle objęto szczególnymi restrykcajami ze względów bezpieczeństwa. Beton pod wpływem ciepła ulega rozszerzeniu, co w miesiącach letnich może prowadzić do pojawiania się spękań i uszkodzeń, co może być przyczyną wywrotek motocyklistów.

Takie ubytki są również systematycznie naprawiane, ale prowadzi to do powstania nierównej nawierzchni o zmiennej przyczepności, co jest szczególnie groźne dla motocyklistów.

