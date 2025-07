Niestety jego praca w roli strażnika bezpieczeństwa trwała zaledwie kilka miesięcy. W lutym 2025 roku urządzenie padło ofiarą wandali, którzy doprowadzili do jego zniknięcia na kilka kolejnych tygodni. TraffiStar SR390 trafił do serwisu, gdzie poddano go naprawie kosztującej 50 tys. zł.

Potwierdzają się przypuszczenia, które pojawiły się już przy okazji ostatniego aktu wandalizmu, wymierzonego w ten fotoradar. Mówiono wtedy, że jego trzeci powrót spowoduje jednocześnie, że będzie to najprawdopodobniej najlepiej strzeżony fotoradar w całym kraju. Zamiar zainstalowania monitoringu w jego pobliżu tylko to potwierdza.

Fotoradar, który ostatnimi czasy wyjątkowo często pada ofiarą wandali, to TraffiStar SR390. Jest to urządzenie nowej generacji, wyprodukowane przez niemiecką firmę Jenoptik. Sprzęt waży zaledwie 7,5 kg, a swoją konstrukcją nawiązuje trochę do starych Fotorapidów CM. Urządzenie może być montowane np. na słupach sygnalizacji świetlnej, co daje pewną swobodę w jego lokalizacji.