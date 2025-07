Łańcuch rozrządu miał być bezobsługowy. Mechanicy mają swoje zdanie

Producenci zapewniali, że łańcuch rozrządu to rozwiązanie na całe życie silnika - w przeciwieństwie do paska nie wymaga wymiany co około 100 tysięcy kilometrów. Rzeczywistość okazał się zgoła inna - na przykład łańcuchy w silnikach TSI koncernu Volkswagena wydłużały się już po 60 tysiącach kilometrów, a naprawa kosztowała właścicieli nawet kilka tysięcy złotych.