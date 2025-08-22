Dynamiczna ucieczka przed policją. Udostępniono nagranie

Cały pościg uwieczniony został na nagraniu z policyjnego wideorejestratora, które udostępniono na profilu czeskiej policji w mediach społecznościowych. Nagranie rozpoczyna się na rondzie. Zjeżdżając z niego, kierowca Skody łamie przepisy drogowe. Wśród zauważony wykroczeń znajdują się m.in. przekroczenie linii podwójnej ciągłej i wyprzedzanie pojazdów na przejściu dla pieszych pasem przeznaczonym do jazdy w przeciwnym kierunku.

Następnie akcja przeniosła się na osiedlowe uliczki, gdzie kierowca uciekał pomiędzy zaparkowanymi samochodami. W pewnej chwili wydawało się, że jego pościg dobiegł końca z uwagi na kończącą się drogę. W tym momencie kierowca ominął ustawione słupki i wyjechał, korzystając z przejścia dla pieszych, chodnika i ścieżki rowerowej.

Mimo to policjanci nadal poruszali się za nim. Pościg skończył się dopiero w momencie, gdy Skoda Octavia dojechała do przejazdu kolejowego. Kierowca zignorował sygnały o nadjeżdżającym pociągu, wyminął busa oczekującego na przejazd i wjechał wprost pod rozpędzony skład kolei miejskiej.

Policja opisała przebieg zdarzenia. W Skodzie były dwie osoby

Jak wynika z komunikatu udostępnionego przez czeską policję wraz z mrożącym krew w żyłach nagraniem, pościg miał miejsce 15 sierpnia w mieście Šternberk. Jest to niewielka miejscowość położona ok. 40 km od granicy z Polską. Policjanci chcieli zatrzymać do kontroli Skodę Octavię, lecz kierowca zamiast zwolnić, dodał gazu i zaczął uciekać.

Ucieczka nie trwała długo i zakończyła się na przejeździe kolejowym. Kierowca Skody, jak widać na udostępnionym nagraniu, wjechał wprost pod pociąg kolei miejskich. Policjanci natychmiast podjęli akcję ratunkową, w której okazało się, że w Skodzie podróżowały dwie osoby.

Skodą podróżowali dwaj mężczyźni: 31-letni kierowca i 33-letni pasażer Czeska policja materiał zewnętrzny

Powody ucieczki: Kierowca i pasażer chcieli uniknąć kontroli

Obydwaj mężczyźni przeżyli to szokujące zdarzenie, jednak nie wyszli z niego bez obrażeń. Czeska policja podała, że przewieziono ich do Szpitala Uniwersyteckiego w Ołomuńcu.

Wkrótce 31-letni kierowca wyjaśnił funkcjonariuszom powody swojego zachowania. Jak tłumaczył, ucieczka była spowodowana świadomością o zatrzymanym prawie jazdy. Szybko okazało się, że powodów desperackiej ucieczki mogło być więcej. Kierowca nie był, co prawda, pod wpływem alkoholu, lecz test na obecność amfetaminy i metamfetaminy w jego organizmie dał wynik pozytywny.

33-letni pasażer, który odniósł poważniejsze obrażenia, również miał powody do tego, by uniknąć kontroli drogowej. Mężczyzna przyznał, że tego dnia miał rozpocząć odbywanie kary pozbawienia wolności.

Konsekwencje brawurowej ucieczki

Na szczęście żaden z pasażerów podróżujących pociągiem kolei miejskiej nie odniósł obrażeń. Jednak nie oznacza to, że uciekinierzy unikną odpowiedzialności za to zdarzenie. Ołomunieccy śledczy wszczęli postępowanie w sprawie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu z powodu niedbalstwa. Zgodnie z czeskim prawem, grozi im od sześciu miesięcy do czterech lat pozbawienia wolności lub grzywna.

