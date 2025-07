Koło dojazdowe ma swoje ograniczenia. Wielu o tym zapomina

Kierowca jedzie 120 km/h autostradą na kole dojazdowym, przekonany że skoro auto jedzie normalnie, to wszystko jest w porządku. Tymczasem maksymalna sugerowana prędkość dla dojazdówki to 80 km/h, a jej konstrukcja nie jest przystosowana do jazdy na długim dystansie. Policja może wystawić mandat za stwarzanie zagrożenia w ruchu drogowym, ale prawdziwe ryzyko to możliwość rozerwania opony przy wysokiej prędkości czy całkowita utrata panowania nad pojazdem podczas gwałtownego hamowania.