W skrócie InPost wprowadza integrację swojej aplikacji z Apple CarPlay, co pozwala kierowcom otwierać skrytkę z ekranu samochodu.

Nowa funkcjonalność dostępna jest wyłącznie dla użytkowników iPhone’ów oraz pojazdów z systemem CarPlay, co rozczarowało właścicieli urządzeń z Androidem.

Aplikacja umożliwia zdalne otwieranie skrytki Paczkomatu i nawigację do wybranego urządzenia, zwiększając wygodę odbioru przesyłek w podróży.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Rafał Brzoska poinformowała o rozszerzeniu funkcjonalności aplikacji InPost o integrację z Apple CarPlay. To bardzo dobra wiadomość dla kierowców, ponieważ nowość ma znacznie ułatwić odbiór przesyłek w trakcie codziennego przemieszczania się samochodem. Aby jednak skorzystać z tej opcji, niezbędne jest posiadanie iPhone'a, ponieważ system kompatybilny będzie wyłącznie z systemem multimedialnym zaprojektowanym przez Apple.

Wprowadzamy aplikację InPost Mobile na Apple CarPlay, która umożliwi korzystanie z usług oferowanych przez InPost Mobile bez konieczności korzystania z telefonu. Obecnie większość aplikacji obecnych na CarPlay dostępnych na polskim rynku to rozwiązania z kategorii nawigacji, muzyki czy komunikatorów, dlatego możliwość obsługi InPost Mobile zdecydowanie jest czymś przełomowym

Nowa funkcja w aplikacji InPost dla kierowców. Paczkomat otworzysz z poziomu ekranu w samochodzie

Z pewnością nie zabraknie rozczarowania wśród posiadaczy telefonów z systemem Android, ponieważ aktualnie z nowej funkcji będą mogli skorzystać wyłącznie użytkownicy iPhone'ów oraz właściciele samochodów z Apple CarPlay. Zmotoryzowani będą mogli w intuicyjny sposób ustawić nawigowanie do wybranego Paczkomatu (bez konieczności wpisywania adresu), a następnie otworzyć skrytkę zdalnie z poziomu ekranu pojazdu bez konieczności wysiadania.

Takie rozwiązanie ma znacznie zwiększyć komfort użytkowania i przede wszystkim ułatwić odbieranie paczek podczas codziennego przemieszczania się samochodem. Chociaż odbiór przesyłek z perspektywy aplikacji jest wyjątkowo prosty i możliwy na kilka sposobów, Rafał Brzoska jest pełen nadziei, że użytkownicy aplikacji docenią nową możliwość.

Rozwiń

Jak otworzyć Paczkomat InPost z ekranu samochodu? Kluczowe jest włączenie jednego ustawienia

Aby wykorzystać nową funkcjonalność aplikacji, niezbędne jest - jak już wcześniej wspomniałem - posiadanie telefonu marki Apple, a także samochodu wyposażonego w funkcję CarPlay, który pozwala na integrację iPhone'a z systemem multimedialnym pojazdu. Naturalnym wymogiem jest również zainstalowanie na smartfonie aplikacji InPost i - kluczowe - wyrażenie zgody na udostępnianie lokalizacji. To warunek, dzięki któremu aplikacja będzie mogła precyzyjnie wskazywać położenie pojazdu, nawigować go do wybranego punktu i przede wszystkim pozwoli na otworzenie skrytki z poziomu ekranu.

Po otworzeniu aplikacji na wyświetlaczu samochodu pojawi się lista paczek, które czekają na odbiór - i co ciekawe - rozróżnione są pojedyncze przesyłki od multiskrytek. Wybierając konkretną, otworzą się dwie funkcje do wyboru: "Nawiguj" oraz "Otwórz skrytkę". Pierwsza z nich sprawi, że aplikacja automatycznie wytyczy optymalną trasę do wybranego Paczkomatu, a po dotarciu na miejsce i wciśnięciu drugiej funkcji pojawi się potwierdzenie otwarcia.

Ty podjeżdżasz, pasażer odbiera. Nowa funkcja w aplikacji InPost ma zwiększyć wygodę i przyśpieszyć proces odbioru paczki

Użytkownicy aplikacji nie kryją swojego zadowolenia z nowej funkcji, jednakże pod postem opublikowanym przez Rafała Brzoskę pojawiły się również pytania dotyczące korzystania z funkcji zdalnego otwierania Paczkomatu z ekranu pojazdu. Obawy dotyczyły konieczności dojścia do skrytki oraz możliwej kradzieży. Założyciel Grupy InPost żartobliwie odpowiedział, że w nowej funkcji "chodzi o to, by pasażera wysłać".

Obawy o kradzież są nieuzasadnione, ponieważ wszystkie Paczkomaty monitorowane są przez system kamer 24 godziny na dobę. Nowa funkcja ma przede wszystkim być wsparciem dla kierowców w miejscach, w których jest problem z zaparkowaniem. Wówczas jednym kliknięciem możemy otworzyć skrytkę, a paczkę odbierze pasażer

InPost stawia na Apple. Czy z nowej funkcji skorzystają także użytkownicy telefonów z systemem Android?

Według najnowszych danych serwisu StatCounter, w czerwcu 2025 r. system Android miał największy udział w globalnym rynku, a korzysta z niego około 71 proc. urządzeń mobilnych. Z kolei iOS uzyskał 28 proc., więc de facto są to dwa jedyne liczące się systemy operacyjne na rynku smartfonów. Na podobnym poziomie rozkład sił prezentuje się w Polsce - odpowiednio 69 i 30 proc. Jednakże - przynajmniej w najbliższym czasie - z nowej funkcji w aplikacji InPost będą mogli skorzystać wyłącznie posiadacze iPhone'ów.

Audi A6 znowu ma silniki spalinowe. Ale nie myślcie tylko o TDI Maciej Olesiuk INTERIA.PL