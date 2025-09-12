W skrócie Mężczyzna ukradł samochód w Gdańsku, lecz nie wytrzymał presji i sam zgłosił się na policję.

Dzięki jego współpracy auto szybko wróciło do właściciela, a sprawca jeszcze tego samego dnia usłyszał zarzut.

W Polsce kradzieże samochodów wciąż stanowią poważny problem, choć większość sprawców jest zatrzymywana.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Gdańsk. Kradzież samochodu i działania policji

Na początku tygodnia do komisariatu w Śródmieściu zgłosił się mieszkaniec Gdańska, który powiadomił o kradzieży swojego Mitsubishi. Auto było zaparkowane na jednym z parkingów w rejonie terenów stoczniowych. Policjanci przyjęli zawiadomienie i skierowali sprawę do kryminalnych.

Śledczy rozpoczęli typowe czynności dochodzeniowe. Sprawdzili monitoringi, rozmawiali ze świadkami i weryfikowali wszystkie dostępne informacje. Ustalono, że pojazd po kradzieży został pozostawiony w strefie płatnego parkowania bez wniesionej opłaty. To pozwoliło szybko powiązać zdarzenie z konkretną osobą. Na podstawie nagrań i zeznań udało się ustalić wygląd sprawcy, a następnie jego dane osobowe.

Sam zgłosił się na policję po kradzieży samochodu

Policjanci byli przekonani, że zatrzymanie sprawcy to jedynie kwestia czasu. Funkcjonariusze sprawdzali adresy, pod którymi mógł przebywać, i rozpytywali osoby z jego otoczenia. 49-letni gdańszczanin zorientował się, że kryminalni "depczą mu po piętach" i jego pobyt na wolności nie potrwa długo.

Wieczorem sam stawił się w komisariacie. Zgłosił oficerowi dyżurnemu, że ma związek z kradzieżą pojazdu i nie może dłużej tego ukrywać. Jak tłumaczył, kierowały nim wyrzuty sumienia. Policjanci zatrzymali go na miejscu.

Auto zostało zabezpieczone, wykonano jego oględziny i zabezpieczono ślady. Po zakończeniu czynności pojazd wrócił do prawowitego właściciela.

Podczas przesłuchania 49-latek wyjaśnił, że kluczyki od Mitsubishi znalazł w pobliżu pojazdu i postanowił go ukraść. Gdy dowiedział się, że policja zaczęła go szukać, postanowił sam oddać się w ręce organów ścigania. Jeszcze tego samego dnia usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Zgodnie z kodeksem karnym za tego typu przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Podczas przesłuchania 49-latek wyjaśnił, że kluczyki od Mitsubishi znalazł w pobliżu pojazdu i postanowił go ukraść. Policja

Kradzieże samochodów w Polsce

Choć historia z Gdańska zakończyła się szybkim odzyskaniem auta, kradzieże pojazdów nadal stanowią realny problem. Według raportu Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR w 2024 roku rekordowo 5327 pojazdów osobowych i dostawczych zostało wyrejestrowanych w Polsce z powodu kradzieży.

Najczęściej złodzieje wybierali auta marek japońskich - przede wszystkim Toyoty - oraz niemieckich, takich jak Audi czy BMW. W większości przypadków sprawców udaje się zatrzymać dzięki monitoringowi i pracy operacyjnej policji, ale odzyskanie auta nie zawsze jest możliwe.

Mercedes GLC 400 4MATIC na prąd. Najważniejszy SUV marki w elektrycznej wersji INTERIA.PL