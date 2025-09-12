W skrócie Nowy odcinkowy pomiar prędkości został uruchomiony na autostradzie A4 między Kątami Wrocławskimi a Pietrzykowicami.

System odcinkowego pomiaru pozwala na kontrolę średniej prędkości na całym odcinku drogi, a przekroczenie limitu grozi mandatem i punktami karnymi.

To kolejne takie rozwiązanie na A4 przed Wrocławiem, gdzie do tej pory doszło do wielu wypadków i kolizji.

Odcinkowy pomiar prędkości od lat jest stopniowo wdrażany w różnych częściach kraju. Generalna Inspekcja Transportu Drogowego podkreśla, że skuteczność tego rozwiązania opiera się na konieczności przestrzegania przepisów przez kierowców na całym monitorowanym odcinku, a nie jedynie w pobliżu pojedynczego fotoradaru.

Nowy odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A4

Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa powołując się na słowa rzecznika prasowego Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego - wkrótce nowe urządzenia pojawią się na autostradzie A4.

Nowa infrastruktura pomiarowa zbudowana została na odcinku Kąty Wrocławskie - Pietrzykowice. Przez najbliższe dni będzie ona testowana i sprawdzana. Jeśli wszystkie pomiary wypadną pozytywnie, to zaczniemy rejestrować wykroczenia i przekroczenia prędkości od następnego tygodnia

Gdzie jeszcze jest odcinkowy pomiar prędkości na A4?

To już drugi odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A4 przed Wrocławiem. Pierwszy funkcjonuje na fragmencie między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie. Lokalizację wybrano po analizie bezpieczeństwa przeprowadzonej przez GDDKiA i GITD. To właśnie na tym odcinku odnotowano najwięcej wypadków i kolizji na całej A4 - w latach 2018-2022 doszło tam do blisko 30 zdarzeń, w których poszkodowanych zostało około 50 osób.

System odcinkowego pomiaru prędkości działa na zasadzie rejestracji czasu przejazdu między dwiema bramkami. Dzięki temu obliczana jest średnia prędkość pojazdu na całym nadzorowanym fragmencie. Na A4 odcinek ten rozpoczyna się około 1,5 km za węzłem Kąty Wrocławskie i kończy około 1,8 km przed zjazdem na węzeł Kostomłoty.

Co grozi za przekroczenie prędkości na A4?

Przekroczenie prędkości na odcinku A4 objętym pomiarem może zakończyć się mandatem oraz nałożeniem punktów karnych. System OPP jest bardzo precyzyjny, co eliminuje możliwość błędu pomiarowego. Wysokość mandatów waha się od 50 do nawet 2500 zł. Taryfikator kar za łamanie ograniczeń prędkości na A4 przedstawia się następująco:

Do 10 km/h: 50 zł (1 punkt karny)

11-15 km/h: 100 zł (2 punkty karne)

16-20 km/h: 200 zł (3 punkty karne)

21-25 km/h: 300 zł (5 punktów karnych)

26-30 km/h: 400 zł (7 punktów karnych)

31-40 km/h: 800 zł (9 punktów karnych)

41-50 km/h: 1000 zł (11 punktów karnych)

51-60 km/h: 1500 zł (13 punktów karnych)

61-70 km/h: 2000 zł (14 punktów karnych)

Ponad 70 km/h: 2500 zł (15 punktów karnych)

