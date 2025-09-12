W skrócie W Skibinie pod Koszalinem samochód osobowy spadł z wiaduktu na tory kolejowe tuż przed nadjeżdżającym pociągiem.

Kierowca zdołał opuścić pojazd przed zderzeniem z pociągiem, lecz został przewieziony do szpitala.

Wypadek wpłynął na czasowe wstrzymanie ruchu kolejowego oraz stał się kolejnym przykładem rosnącej liczby niebezpiecznych zdarzeń na przejazdach kolejowych w Polsce.

Chociaż w ostatnim czasie dochodzi do wielu niebezpiecznych zdarzeń na przejazdach kolejowych, to ten przypadek jest zupełnie inny. W czwartek wieczorem kierujący samochodem osobowym wpadł w poślizg, przebił barierki wiaduktu i wpadł prosto na tory kolejowe.

Mężczyzna podróżował sam i o własnych siłach zdążył opuścić pojazd jeszcze przed przybyciem służb ratunkowych. I całe szczęście, bo kilka minut później nadjechał pociąg relacji Słupsk-Białogard, który doszczętnie zniszczył stojący na torach samochód.

Pociągiem R80297 relacji Słupsk-Białogard podróżowało 8 osób, żaden z pasażerów nie został poszkodowany w wyniku uderzenia. Natomiast kierowca auta osobowego został ranny podczas upadku z wiaduktu i trafił do szpitala.

Na miejscu zdarzenia pracowało pięć zastępów straży pożarnej, a także policja i pogotowie. Ruch kolejowy na trasie Koszalin-Sławno był wstrzymany do momentu usunięcia skutków wypadku oraz zakończenia działań ratowniczych.

Mandaty za wykroczenia na przejazdach kolejowych należą do jednych z najwyższych

Przejazdy kolejowe to miejsca, w których zignorowanie obowiązujących przepisów jest wyjątkowo niebezpieczne. Z tego względu podstawowe mandaty rozpoczynają się od kwoty 1 tys. zł, a w przypadku recydywy mogą wzrosnąć nawet do 4 tys. zł.

Najczęściej popełnianym wykroczeniem przez kierowców jest wjeżdżanie za sygnalizator przy sygnale czerwonym, objeżdżanie opuszczonych zapór oraz wjeżdżanie na przejazd bez możliwości jego opuszczenia z powodu korka po drugiej stronie. Za każde z tych naruszeń ustawodawca przewidział mandat w wysokości od 2 tys. zł, do nawet 4 tys. zł w przypadku recydywy.

Najtragiczniejsze wakacje od lat. Na przejazdach kolejowych doszło do 42 wypadków

Lipiec i sierpień 2025 r. były najgorszymi wakacjami od siedmiu lat - na przejazdach kolejowo-drogowych doszło do 42 wypadków, w których śmierć poniosło 12 osób, a 8 zostało rannych. W porównaniu z wakacjami w poprzednim roku sytuacja znacznie się pogorszyła. Wówczas doszło do 29 zdarzeń, w których rannych zostało 7 osób, a 6 zginęło.

Konsekwencjami takich wypadków są nie tylko ofiary w ludziach, ale także straty materialne. Wszystkie zdarzenia podczas tegorocznych wakacji spowodowały opóźnienie 1007 pociągów na łącznie 19 850 minut.

