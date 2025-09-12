Spadł z wiaduktu tuż przed nadjeżdżającym pociągiem. Dramat na torach

Wiktor Seredyński

Wiktor Seredyński

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Skibinie pod Koszalinem. Kierujący samochodem osobowym wpadł w poślizg i spadł z wiaduktu prosto na tory kolejowe. Chwilę później nadjechał pociąg, który całkowicie zmiażdżył pojazd.

Kierujący wpadł w poślizg i spadł z wiaduktu prosto na tory kolejowe / Fot. OSP Iwięcino - Facebook
Kierujący wpadł w poślizg i spadł z wiaduktu prosto na tory kolejowe / Fot. OSP Iwięcino - FacebookAndrzej Zbraniecki/East NewsEast News

W skrócie

  • W Skibinie pod Koszalinem samochód osobowy spadł z wiaduktu na tory kolejowe tuż przed nadjeżdżającym pociągiem.
  • Kierowca zdołał opuścić pojazd przed zderzeniem z pociągiem, lecz został przewieziony do szpitala.
  • Wypadek wpłynął na czasowe wstrzymanie ruchu kolejowego oraz stał się kolejnym przykładem rosnącej liczby niebezpiecznych zdarzeń na przejazdach kolejowych w Polsce.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Chociaż w ostatnim czasie dochodzi do wielu niebezpiecznych zdarzeń na przejazdach kolejowych, to ten przypadek jest zupełnie inny. W czwartek wieczorem kierujący samochodem osobowym wpadł w poślizg, przebił barierki wiaduktu i wpadł prosto na tory kolejowe.

Mężczyzna podróżował sam i o własnych siłach zdążył opuścić pojazd jeszcze przed przybyciem służb ratunkowych. I całe szczęście, bo kilka minut później nadjechał pociąg relacji Słupsk-Białogard, który doszczętnie zniszczył stojący na torach samochód.

Mężczyzna o własnych siłach opuścił samochód. Zdążył przed nadjeżdżającym pociągiem

Pociągiem R80297 relacji Słupsk-Białogard podróżowało 8 osób, żaden z pasażerów nie został poszkodowany w wyniku uderzenia. Natomiast kierowca auta osobowego został ranny podczas upadku z wiaduktu i trafił do szpitala.

Na miejscu zdarzenia pracowało pięć zastępów straży pożarnej, a także policja i pogotowie. Ruch kolejowy na trasie Koszalin-Sławno był wstrzymany do momentu usunięcia skutków wypadku oraz zakończenia działań ratowniczych.

Mandaty za wykroczenia na przejazdach kolejowych należą do jednych z najwyższych

Przejazdy kolejowe to miejsca, w których zignorowanie obowiązujących przepisów jest wyjątkowo niebezpieczne. Z tego względu podstawowe mandaty rozpoczynają się od kwoty 1 tys. zł, a w przypadku recydywy mogą wzrosnąć nawet do 4 tys. zł.

Najczęściej popełnianym wykroczeniem przez kierowców jest wjeżdżanie za sygnalizator przy sygnale czerwonym, objeżdżanie opuszczonych zapór oraz wjeżdżanie na przejazd bez możliwości jego opuszczenia z powodu korka po drugiej stronie. Za każde z tych naruszeń ustawodawca przewidział mandat w wysokości od 2 tys. zł, do nawet 4 tys. zł w przypadku recydywy.

Zobacz również:

Obok zakładu w Jaworze producent planuje zbudować kolejną fabrykę. Będą w niej powstawać lekkie elektryczne dostawczaki
Wiadomości

Polska zyska, Niemcy stracą? Gigant chce przenieść produkcję nad Wisłę

Wiktor Seredyński
Wiktor Seredyński

Najtragiczniejsze wakacje od lat. Na przejazdach kolejowych doszło do 42 wypadków

Lipiec i sierpień 2025 r. były najgorszymi wakacjami od siedmiu lat - na przejazdach kolejowo-drogowych doszło do 42 wypadków, w których śmierć poniosło 12 osób, a 8 zostało rannych. W porównaniu z wakacjami w poprzednim roku sytuacja znacznie się pogorszyła. Wówczas doszło do 29 zdarzeń, w których rannych zostało 7 osób, a 6 zginęło.

Konsekwencjami takich wypadków są nie tylko ofiary w ludziach, ale także straty materialne. Wszystkie zdarzenia podczas tegorocznych wakacji spowodowały opóźnienie 1007 pociągów na łącznie 19 850 minut.

Mercedes GLC 400 4MATIC na prąd. Najważniejszy SUV marki w elektrycznej wersjiINTERIA.PL

Najnowsze