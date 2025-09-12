W skrócie Larry Ellison, prezes Oracle, wyprzedził Elona Muska na liście najbogatszych ludzi świata dzięki gigantycznemu wzrostowi wyceny akcji swojej firmy.

Wartość majątku Ellison’a skoczyła o 100 miliardów dolarów w wyniku rekordowej sesji na Wall Street.

Rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją napędza sukces Oracle.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Elon Musk poza pierwszym miejscem

Elon Musk, właściciel Tesli i SpaceX, przez blisko rok zajmował pozycję lidera w rankingu najbogatszych ludzi świata. Po 300 dniach nieprzerwanej dominacji został jednak wyprzedzony przez 81-letniego Larry'ego Ellisona, współzałożyciela i prezesa koncernu Oracle.

Według Bloomberg Billionaires Index, wartość majątku Ellisona wynosi obecnie 393 mld dolarów. Natomiast wartość majątku Elona Muska oszacowano na 385 mld dolarów.

Według Bloomberg Billionaires Index, majątek Ellison’a wynosi obecnie 393 mld dolarów. Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Rekordowy wzrost notowań Oracle

Przełom nastąpił w środę rano na nowojorskiej giełdzie. Akcje Oracle odnotowały gwałtowny wzrost, określany przez amerykańskie media jako największy jednodniowy skok od 1992 roku.

W efekcie majątek Larry'ego Ellisona zwiększył się w ciągu jednej sesji o około 100 mld dolarów. Tak dynamiczny przyrost wartości sprawił, że 81-latek awansował na pierwsze miejsce listy najbogatszych ludzi świata.

Rozwiń

Oracle korzysta na sztucznej inteligencji

Oracle od lat specjalizuje się w systemach zarządzania bazami danych i oprogramowaniu dla przedsiębiorstw. W ostatnich latach spółka notuje szczególnie dobre wyniki dzięki rosnącemu zapotrzebowaniu na rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją.

To właśnie ten segment rynku przyczynił się do rekordowych notowań Oracle i szybkiego wzrostu wartości majątku Ellison'a.

Elon Musk był liderem przez 300 dni

Musk utrzymywał prowadzenie w rankingu przez 300 dni, co było jednym z najdłuższych okresów jego dominacji. Wcześniej zdarzało się, że na krótko wyprzedzali go Jeff Bezos, założyciel Amazona, czy Bernard Arnault, właściciel koncernu LVMH, do którego należą m.in. takie marki jak Louis Vuitton, Dior, TAG Heuer czy Sephora.

Musk utrzymywał prowadzenie w rankingu przez 300 dni, co było jednym z najdłuższych okresów jego dominacji. Alex Brandon/Associated Press/East News East News

Wartość majątku Elona Muska w dużej mierze jest uzależniona od kursu akcji Tesli. W ostatnich miesiącach spółka zaliczyła jednak wyraźne spadki. W czerwcu 2025 roku, po głośnym konflikcie Muska z byłym prezydentem Donaldem Trumpem, notowania Tesli obniżyły się o około 14 proc. w trakcie jednej sesji giełdowej.

Dodatkowo Tesla w 2025 roku zmaga się się wyraźnym spadkiem sprzedaży samochodów. Udział firmy w segmencie aut elektrycznych w Stanach Zjednoczonych spadł do 38 proc., co jest najniższym wynikiem od 2017 roku, a jeszcze gorzej sytuacja wygląda w Europie.

Od 2021 roku Musk należy do ścisłej czołówki światowych miliarderów. Jego majątek jest ściśle związany z wyceną Tesli i projektami SpaceX. Obecna zmiana pokazuje jednak, że na globalnym rynku nowych technologii coraz większe znaczenie mają także inne spółki, takie jak Oracle.

Mercedes GLC 400 4MATIC na prąd. Najważniejszy SUV marki w elektrycznej wersji INTERIA.PL