W skrócie Skoda świętuje 130-lecie, wprowadzając wyjątkową ofertę leasingową dla firm na modele Octavia oraz Kodiaq.

Nowe warunki leasingu obejmują niskie raty miesięczne i ograniczoną opłatę początkową, czyniąc ofertę szczególnie korzystną.

Popularność leasingu w Polsce rośnie, a branża przewiduje dalszy wzrost finansowania w kolejnych latach.

Jak poinformowała Skoda, promocja obejmuje dwa popularne modele - Octavię oraz Kodiaq. Oba samochody są dostępne w leasingu skierowanym do firm. Po zakończeniu umowy samochód można wykupić lub wymienić na nowy model w ramach kolejnego kontraktu.

Octavia i Kodaq z atrakcyjnym finansowaniem. Co w zamian?

W przypadku Octavii promocja obejmuje liftbacka z silnikiem 1.5 TSI i skrzynią DSG w wersji Edition 130. Samochód jest dostępny z ratą wynoszącą 462 zł netto miesięcznie, przy cenie auta 118 983,74 zł netto.

Z kolei Skoda Kodiaq z silnikiem 1.5 TSI i przekładnią DSG w wersji Edition 130 dostępna jest w leasingu z miesięczną ratą od 982 zł netto, przy cenie samochodu 138 739,84 zł netto.

Oba modele oferowane są na 24-miesięczną umowę leasingową i rocznym limitem przebiegu wynoszącym 10 tys. km.

Przed urodzinową promocją, rata dla Skody Octavia wynosiła 1 168,36 zł netto, a dla Kodiaqa - 1 585,02 zł netto.

Skoda Kodiaq zachwyca praktycznością. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Wersja Edition 130, przygotowana została z okazji jubileuszu marki. Wyposażenie obejmuje m.in. reflektory Top LED Matrix, adaptacyjny tempomat, wirtualny kokpit, czujniki parkowania, przyciemniane tylne szyby oraz bezprzewodowe połączenie ze smartfonami. Dodatkowo auta mają podgrzewane przednie fotele i 17-calowe felgi.

Z leasingu korzysta ponad milion firm w Polsce

Według GUS, na koniec 2024 roku w Polsce z leasingu korzystało 1 068 393 przedsiębiorstw, a w ciągu ostatniego roku zawarto aż 475 815 umów. Z danych Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów wynika, że w pierwszym półroczu 2025 roku firmy kupiły blisko 192 tys. aut, co stanowiło 67,3 proc. całej sprzedaży w tym okresie.

W ubiegłym roku wartość finansowania leasingowego udzielanego przedsiębiorstwom w Polsce wzrosła o 10,4 proc., co oznacza kolejny rok z rzędu dwucyfrowego wzrostu. Eksperci Związku Polskiego Leasingu przewidują dalszy wzrost na poziomie 10-13 proc. Sprzyjają temu korzystne prognozy dynamiki PKB, które napędzają inwestycje w sektorze budowlanym, infrastrukturalnym oraz rolniczym.

