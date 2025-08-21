Radio samochodowe, podobnie jak inne urządzenia zdolne odbierać sygnał radiowy, jest objęte obowiązkiem uiszczania abonamentu RTV. Pomimo tego nadal wielu kierowców uchyla się od opłaty, świadomie lub nie. Według obowiązujących w 2025 roku stawek, abonament za radio wynosi 8,70 zł miesięcznie, natomiast za telewizor lub zestaw radiowo-telewizyjny - 27,30 zł. Opłatę należy uiścić do 25. dnia każdego miesiąca. W sierpniu termin ten przypada za niespełna cztery dni.

Abonament RTV. Ile kosztuje w 2025 roku?

Osoby opłacające abonament RTV mają możliwość dokonania płatności z góry, wybierając okres kwartalny lub roczny. Taki sposób rozliczenia pozwala skorzystać ze zniżek. W przypadku radioodbiorników opłaty wynoszą 33,80 zł za trzy miesiące i 94,00 zł za rok. Dla zestawów radiowo-telewizyjnych stawki kształtują się następująco: 78,70 zł za kwartał oraz 294,90 zł za dwanaście miesięcy.

Warto pamiętać, że na jedno gospodarstwo domowe przypada tylko jedna opłata abonamentowa, niezależnie od liczby posiadanych odbiorników czy samochodów. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) precyzyjnie określa również zasady, na jakich Poczta Polska SA pobiera opłaty za korzystanie z niezarejestrowanego odbiornika radiowego w samochodzie:

w przypadku nałożenia takiej opłaty ważna jest data nabycia auta przez aktualnego użytkownika. Data produkcji pojazdu nie jest brana pod uwagę.

wysokość nałożonego obciążenia wynosi 261 zł (30-krotność miesięcznej stawki wynoszącej aktualnie 8,70 zł).

niezależnie od tego zobowiązania, użytkownik zostaje zobligowany do niezwłocznego dokonania rejestracji.

Co grozi za nieopłacony abonament za radio w samochodzie?

Brak uiszczenia abonamentu RTV pociąga za sobą poważne konsekwencje finansowe. W przypadku radia kara wynosi 30-krotność miesięcznej stawki, co daje kwotę przekraczającą 260 zł. Natomiast za nieuiszczony abonament telewizyjny trzeba zapłacić niemal 820 zł. Do tej kwoty doliczane są również zaległe należności za nieopłacone miesiące, co może znacznie zwiększyć całkowite zadłużenie.

Trzeba także pamiętać, że choć udowodnienie nieopłacania abonamentu w przypadku niezarejestrowanych odbiorników radiowych lub telewizyjnych jest często skomplikowane, w przypadku kierowców jest to znacznie łatwiejsze. Wystarczy, aby kontroler powiązał pojazd z właścicielem i zrobił jedno zdjęcie radia przez szybę - to już może być podstawą do działań egzekucyjnych.

Kto jest zwolniony z abonamentu RTV?

Jednocześnie przepisy przewidują wyjątki - istnieją okoliczności, w których dana osoba może zostać całkowicie zwolniona z obowiązku opłacania abonamentu RTV. Do grup uprawnionych do takiego zwolnienia należą między innymi:

osoby, które ukończyły 75. rok życia lub 60. rok życia i pobierają emeryturę, której miesięczna wartość nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia

osoby niezdolne do pracy i z pierwszą grupą inwalidzką

osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu, osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.

bezrobotni

kombatanci, którzy są inwalidami wojennymi lub wojskowymi, bądź ich rodziny

osoby, które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych np. zasiłku stałego czy przedemerytalnego.

Podwyżki cen badań technicznych samochodów. Ile zapłacimy? Polsat News Polsat News