Właściciele nie zawsze są świadomi, że samo posiadanie odbiornika wystarczy, aby zobowiązać do opłaty.

Dotychczasowa opłata abonamentowa za radioodbiornik wynosi 8,70 zł miesięcznie. Natomiast opłata za odbiornik telewizyjny lub radiowo-telewizyjny to 27,30 zł miesięcznie. Obowiązek ten dotyczy również radioodbiorników w samochodach. W przypadku właścicieli prywatnych pojazdów, radio w samochodzie jest automatycznie objęte opłatą za odbiorniki domowe.

W przypadku, gdy zostaniemy przyłapani na nieopłacaniu abonamentu RTV, nałożona zostanie kara w wysokości 30-krotności bazowej opłaty, co daje 261 zł. Dodatkowo doliczana jest zaległa opłata za każdy miesiąc, w którym nie regulowaliśmy należności. Mimo to, wciąż spora liczba kierowców celowo lub nieświadomie unika płacenia wymaganego abonamentu. Wkrótce jednak może to ulec zmianie.