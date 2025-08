Zamiast zakupu, wolą wynajem. Tak Polacy wchodzą w elektromobilność

Nie kupują, tylko wynajmują. Dla wielu kierowców to najprostszy sposób, by przekonać się do auta elektrycznego. Badanie PZWLP pokazuje, że wynajem staje się dla Polaków bramą do elektromobilności. Rosnące zainteresowanie widać zarówno wśród firm, jak i klientów indywidualnych.