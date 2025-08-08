W skrócie Kierowca Porsche przekroczył dozwoloną prędkość na autostradzie A2 w Niemczech, jadąc aż 321 km/h przy limicie 120 km/h.

Za wykroczenie grozi mu 900 euro grzywny, punkty karne oraz trzymiesięczny zakaz prowadzenia pojazdu.

Zdarzenie wywołało ponowną debatę na temat wprowadzenia ograniczeń prędkości na wszystkich niemieckich autostradach.

Dla wielu kierowców Niemcy to raj do sprawdzania granic możliwości swoich samochodów. Przyciągają ich odcinki autostrad, na których nie obowiązują żadne limity prędkości. Jednak tam, gdzie ograniczenia już się zaczynają, brawura może słono kosztować. W takich miejscach fotoradary nie mają litości dla zbyt szybkich kierowców.

Jechał 321 km/h na ograniczeniu do 120 km/h

Niedawno mógł się o tym przekonać pewien kierowca Porsche Panamery Turbo S E-Hybrid, który został przyłapany za a jeździe z prędkością 321 km/h na autostradzie A2 niedaleko Magdeburga. Ograniczenie obowiązujące w tym miejscu wynosiło 120 km/h. Naruszenie wykryto podczas rutynowej kontroli prędkości w ramach tzw. "maratonu fotoradarów", której dane przeanalizowano pod koniec lipca.

900 euro mandatu, punkty karne i zakaz prowadzenia

Lokalna policja poinformowała, że kierowca Porsche musi się liczyć z wysokim mandatem i wieloma konsekwencjami. Grzywna za takie przewinienie wynosi aż 900 euro, czyli niemal 4 tys. złotych. Dodatkowo, mężczyzna dostanie dwa punkty karne oraz trzymiesięczny zakaz prowadzenia auta. Jednocześnie eksperci z zakresu prawa drogowego zwracają uwagę, że konsekwencje mogą być jeszcze bardziej dotkliwe.

Jeśli zdarzenie z udziałem kierowcy Porsche zostanie uznane za nielegalny wyścig samochodowy, może to skutkować wszczęciem postępowania karnego. Wówczas grożą mu znacznie surowsze kary, takie jak zakaz prowadzenia pojazdów nawet do 15 miesięcy oraz grzywna sięgająca dwumiesięcznego wynagrodzenia.

Ograniczenie prędkości na niemieckich autostradach

Niechlubny wyczyn kierowcy Porsche ponownie wywołał debatę na temat wprowadzenia ograniczeń prędkości na wszystkich niemieckich autostradach. Poprzedni rząd nie zdołał tego zrobić ze względu na sprzeciw liberalnej FDP. Obecnie temat ten wraca do dyskusji. Obecnie około 30 proc. autostrad w Niemczech ma stałe ograniczenia prędkości, a na kolejnych 20 proc. obowiązują ograniczenia czasowe lub warunkowe.

