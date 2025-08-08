Na hulajnodze w słuchawkach wprost pod tramwaj. Wstrząsające nagranie

Paula Lazarek

Paula Lazarek

Nie widział, nie słyszał, nie zdążył zareagować. W kilka sekund 19-latek znalazł się w sytuacji, która mogła zakończyć się nawet tragicznie. Nagranie z miejskiego monitoringu pokazuje, jak chwila nieuwagi na drodze może kosztować bardzo wiele.

19-latek na hulajnodze elektrycznej przejechał przez przejście dla pieszych w słuchawkach, nie zauważając nadjeżdżającego tramwaju.
19-latek na hulajnodze elektrycznej przejechał przez przejście dla pieszych w słuchawkach, nie zauważając nadjeżdżającego tramwaju. Miasto Szczecin / Marek BAZAK/East Newsmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • 19-latek na hulajnodze elektrycznej zderzył się z tramwajem w Szczecinie, nie reagując na sygnały motorniczego z powodu słuchawek w uszach.
  • Siła zderzenia spowodowała poważne uszkodzenia tramwaju, a koszt naprawy przekroczył 10 tysięcy złotych, za co sprawca ma zapłacić.
  • Nagranie z incydentu ma charakter prewencyjny, a władze apelują o ostrożność i przestrzeganie przepisów przez użytkowników hulajnóg.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Hulajnoga elektryczna kontra tramwaj w Szczecinie

Do zdarzenia doszło w środę, 6 sierpnia, na ul. Sikorskiego w Szczecinie, w rejonie Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Około godziny 16 tramwaj linii nr 10 zderzył się z 19-letnim mężczyzną, który przejeżdżał hulajnogą elektryczną przez przejście dla pieszych.

Według magistratu, kierujący miał w uszach słuchawki i nie reagował na dźwięk dzwonka motorniczego. Pomimo gwałtownego hamowania, motorniczy nie zdołał uniknąć zderzenia. Siła uderzenia spowodowała pęknięcie przedniej szyby tramwaju i uszkodzenie zderzaka.

Koszt naprawy oszacowano na ponad 10 tys. zł. Spółka Tramwaje Szczecińskie zapowiedziała wystąpienie do sprawcy o zwrot poniesionych kosztów.

Przepisy dla hulajnóg elektrycznych w Polsce

Policja przypomina, że korzystanie z hulajnóg elektrycznych jest regulowane przepisami Prawa o ruchu drogowym. Na drodze publicznej:

  • dzieci poniżej 10. roku życia nie mogą poruszać się hulajnogą, nawet pod opieką dorosłych,
  • osoby w wieku 10-18 lat muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1 lub T,
  • osoby powyżej 18 lat nie potrzebują dokumentu potwierdzającego uprawnienia, ale muszą przestrzegać pozostałych zasad.

Najważniejsze ograniczenia to:

  • obowiązek korzystania z dróg dla rowerów lub - w wyjątkowych przypadkach - z chodników i dróg z limitem do 30 km/h,
  • maksymalna prędkość jazdy 20 km/h,
  • zakaz przewożenia pasażerów,
  • zakaz korzystania z telefonu podczas jazdy,
  • zakaz używania słuchawek,
  • zakaz przejeżdżania przez przejście dla pieszych - hulajnogę należy przeprowadzić.

Za złamanie niektórych z tych zasad, w tym przejazd przez przejście, grozi mandat od 50 do 100 zł.

Skutki nieuwagi na drodze

W opisywanym wypadku 19-latek miał dużo szczęścia - wyszedł bez obrażeń, co w dużej mierze było zasługą szybkiej reakcji motorniczego. Nagranie opublikowane przez miasto Szczecin ma pełnić rolę materiału prewencyjnego.

Zobacz również:

10-latek wjechał pod jadący samochód. Uratował go kask i niska prędkość.
Wiadomości

Skończył lekcje i wjechał pod samochód. Chwile grozy uchwyciła kamera

Jan Guss-Gasiński
Jan Guss-Gasiński

Władze miasta apelują o ostrożność i przestrzeganie przepisów, zwłaszcza w rejonie torowisk, skrzyżowań i przejść dla pieszych. W takich miejscach kluczowe jest zachowanie koncentracji, rezygnacja z korzystania ze słuchawek i kontrola prędkości.

Najnowsze