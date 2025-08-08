W skrócie 19-latek na hulajnodze elektrycznej zderzył się z tramwajem w Szczecinie, nie reagując na sygnały motorniczego z powodu słuchawek w uszach.

Siła zderzenia spowodowała poważne uszkodzenia tramwaju, a koszt naprawy przekroczył 10 tysięcy złotych, za co sprawca ma zapłacić.

Nagranie z incydentu ma charakter prewencyjny, a władze apelują o ostrożność i przestrzeganie przepisów przez użytkowników hulajnóg.

Hulajnoga elektryczna kontra tramwaj w Szczecinie

Do zdarzenia doszło w środę, 6 sierpnia, na ul. Sikorskiego w Szczecinie, w rejonie Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Około godziny 16 tramwaj linii nr 10 zderzył się z 19-letnim mężczyzną, który przejeżdżał hulajnogą elektryczną przez przejście dla pieszych.

Według magistratu, kierujący miał w uszach słuchawki i nie reagował na dźwięk dzwonka motorniczego. Pomimo gwałtownego hamowania, motorniczy nie zdołał uniknąć zderzenia. Siła uderzenia spowodowała pęknięcie przedniej szyby tramwaju i uszkodzenie zderzaka.

Koszt naprawy oszacowano na ponad 10 tys. zł. Spółka Tramwaje Szczecińskie zapowiedziała wystąpienie do sprawcy o zwrot poniesionych kosztów.

Przepisy dla hulajnóg elektrycznych w Polsce

Policja przypomina, że korzystanie z hulajnóg elektrycznych jest regulowane przepisami Prawa o ruchu drogowym. Na drodze publicznej:

dzieci poniżej 10. roku życia nie mogą poruszać się hulajnogą, nawet pod opieką dorosłych,

osoby w wieku 10-18 lat muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1 lub T,

osoby powyżej 18 lat nie potrzebują dokumentu potwierdzającego uprawnienia, ale muszą przestrzegać pozostałych zasad.

Najważniejsze ograniczenia to:

obowiązek korzystania z dróg dla rowerów lub - w wyjątkowych przypadkach - z chodników i dróg z limitem do 30 km/h,

maksymalna prędkość jazdy 20 km/h,

zakaz przewożenia pasażerów,

zakaz korzystania z telefonu podczas jazdy,

zakaz używania słuchawek,

zakaz przejeżdżania przez przejście dla pieszych - hulajnogę należy przeprowadzić.

Za złamanie niektórych z tych zasad, w tym przejazd przez przejście, grozi mandat od 50 do 100 zł.

Skutki nieuwagi na drodze

W opisywanym wypadku 19-latek miał dużo szczęścia - wyszedł bez obrażeń, co w dużej mierze było zasługą szybkiej reakcji motorniczego. Nagranie opublikowane przez miasto Szczecin ma pełnić rolę materiału prewencyjnego.

Władze miasta apelują o ostrożność i przestrzeganie przepisów, zwłaszcza w rejonie torowisk, skrzyżowań i przejść dla pieszych. W takich miejscach kluczowe jest zachowanie koncentracji, rezygnacja z korzystania ze słuchawek i kontrola prędkości.