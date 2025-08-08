Na hulajnodze w słuchawkach wprost pod tramwaj. Wstrząsające nagranie
Nie widział, nie słyszał, nie zdążył zareagować. W kilka sekund 19-latek znalazł się w sytuacji, która mogła zakończyć się nawet tragicznie. Nagranie z miejskiego monitoringu pokazuje, jak chwila nieuwagi na drodze może kosztować bardzo wiele.
W skrócie
- 19-latek na hulajnodze elektrycznej zderzył się z tramwajem w Szczecinie, nie reagując na sygnały motorniczego z powodu słuchawek w uszach.
- Siła zderzenia spowodowała poważne uszkodzenia tramwaju, a koszt naprawy przekroczył 10 tysięcy złotych, za co sprawca ma zapłacić.
- Nagranie z incydentu ma charakter prewencyjny, a władze apelują o ostrożność i przestrzeganie przepisów przez użytkowników hulajnóg.
Hulajnoga elektryczna kontra tramwaj w Szczecinie
Do zdarzenia doszło w środę, 6 sierpnia, na ul. Sikorskiego w Szczecinie, w rejonie Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Około godziny 16 tramwaj linii nr 10 zderzył się z 19-letnim mężczyzną, który przejeżdżał hulajnogą elektryczną przez przejście dla pieszych.
Według magistratu, kierujący miał w uszach słuchawki i nie reagował na dźwięk dzwonka motorniczego. Pomimo gwałtownego hamowania, motorniczy nie zdołał uniknąć zderzenia. Siła uderzenia spowodowała pęknięcie przedniej szyby tramwaju i uszkodzenie zderzaka.
Koszt naprawy oszacowano na ponad 10 tys. zł. Spółka Tramwaje Szczecińskie zapowiedziała wystąpienie do sprawcy o zwrot poniesionych kosztów.
Przepisy dla hulajnóg elektrycznych w Polsce
Policja przypomina, że korzystanie z hulajnóg elektrycznych jest regulowane przepisami Prawa o ruchu drogowym. Na drodze publicznej:
- dzieci poniżej 10. roku życia nie mogą poruszać się hulajnogą, nawet pod opieką dorosłych,
- osoby w wieku 10-18 lat muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1 lub T,
- osoby powyżej 18 lat nie potrzebują dokumentu potwierdzającego uprawnienia, ale muszą przestrzegać pozostałych zasad.
Najważniejsze ograniczenia to:
- obowiązek korzystania z dróg dla rowerów lub - w wyjątkowych przypadkach - z chodników i dróg z limitem do 30 km/h,
- maksymalna prędkość jazdy 20 km/h,
- zakaz przewożenia pasażerów,
- zakaz korzystania z telefonu podczas jazdy,
- zakaz używania słuchawek,
- zakaz przejeżdżania przez przejście dla pieszych - hulajnogę należy przeprowadzić.
Za złamanie niektórych z tych zasad, w tym przejazd przez przejście, grozi mandat od 50 do 100 zł.
Skutki nieuwagi na drodze
W opisywanym wypadku 19-latek miał dużo szczęścia - wyszedł bez obrażeń, co w dużej mierze było zasługą szybkiej reakcji motorniczego. Nagranie opublikowane przez miasto Szczecin ma pełnić rolę materiału prewencyjnego.
Władze miasta apelują o ostrożność i przestrzeganie przepisów, zwłaszcza w rejonie torowisk, skrzyżowań i przejść dla pieszych. W takich miejscach kluczowe jest zachowanie koncentracji, rezygnacja z korzystania ze słuchawek i kontrola prędkości.